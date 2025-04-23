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23.04.2025 в 10:05

Каждый второй россиянин предпочел бы получать зарплату в иностранной валюте

Только 8% опрошенных хотят получать доход в рублях

Большинство россиян — 53% опрошенных — признались, что хотели бы получать свою зарплату не в рублях, а в иностранной валюте. Как сообщает Forbes со ссылкой на исследование международной платформы Stape, предпочтения соотечественников распределились следующим образом: 33% выбрали американский доллар, 28% — евро, 20% — китайский юань. Только 8% респондентов выразили желание получать доход исключительно в рублях. Опрос проводился среди 5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Среди менее популярных валют участники опроса назвали британский фунт стерлингов (8%), швейцарский франк (3%) и криптовалюту (16%). Респонденты также указали, что не доверяют цифровым деньгам и не понимают, как они устроены. При смешанном варианте выплат почти треть респондентов (28%) хотели бы получать в валюте более половины зарплаты, а 25% — не менее трети дохода.

Аналитики Stape также отметили гендерные различия в предпочтениях: мужчины чаще выбирали доллар (36%), тогда как женщины предпочитали евро (32,1%). В случае получения зарплаты в валюте 39% респондентов намерены откладывать деньги, не обменивая их на рубли, а 32% — инвестировать средства.

Ранее Росстат зафиксировал резкий рост удовлетворенности россиян уровнем заработка. В 2024 году доля граждан, «вполне довольных» своими доходами, выросла до 61,3% — рекордный показатель за последние 11 лет.

Юлия Кловская
исследование Stape
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