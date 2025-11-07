Более половины россиян ищут скидки перед покупками

51% россиян перед серьезными тратами изучают акции и специальные предложения, чтобы сэкономить. Почти половина респондентов (48%) активно пользуются бонусными картами, программами лояльности и купонами, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Росгосстрах Жизнь».

Кроме того, 41% участников опроса выбирают категории с повышенным кешбэком в мобильных банках, стремясь рациональнее распоряжаться средствами. Около 30% сравнивают цены на разных торговых площадках и маркетплейсах в поисках более выгодных предложений. Лишь 12% признались, что совершают покупки без предварительного поиска скидок и акций, ориентируясь только на текущие потребности.

Большинство россиян контролируют личные финансы с помощью цифровых инструментов: 68% используют приложения для отслеживания расходов. Ежемесячные лимиты на траты устанавливают 12% участников опроса, 9% доверяют управление бюджетом членам семьи, а 4% применяют другие способы контроля. Не следят за своими расходами вовсе лишь 7% опрошенных.

Ранее сообщалось, что 55% россиян ждут промокоды от блогеров в период распродаж. Это говорит о доверии к блогерам, как к одному из ключевых факторов эффективности рекламы.