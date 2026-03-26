56% креативных кластеров Москвы сдают помещения дороже соседних локаций

Более половины московских креативных кластеров (56%) в Москве в 2026 году выставляют плату за аренду помещений выше, чем в зданиях, расположенных рядом. Такие данные содержатся в исследовании CreativeSpace Hunter. Результаты есть в распоряжении Sostav.

Средняя ставка внутри кластеров составляет 5082 руб. за квадратный метр (м²), тогда как в ближайших бизнес-центрах арендная ставка находится на уровне 3543 руб. При этом 36% кластеров, напротив, сдают помещения дешевле, чем в локациях неподалеку, со средней ставкой 2582 руб. за м² против 3606 руб.

Аналитики отмечают, что высокая арендная ставка внутри кластера объясняется не только расположением (близко к центру, но не в центре, образует «ожерелье» вокруг самой дорогой недвижимости города), но и функциональной ценностью пространства. «Живой актив» резидентов — художников, дизайнеров, студий и медийных личностей — формирует уникальную среду, которая привлекает новых арендаторов и посетителей.

Состав резидентов креативных кластеров отличается от традиционных бизнес-кварталов. Так, на категорию «культура и досуг» приходится 7% против 4% соответственно, на студии и производство — по 11%, общепит — 8% против 6%, офисы и учеба — 38% против 47%, ретейл и услуги — 35% против 32%. Такая структура влияет на стратегию развития и формирование цен.

Креативный кластер — имущественный комплекс (как правило, бывшие цеха заводов), где офлайн сосуществуют компании, ядро которых составляют субъекты креативных индустрий. К ним относятся художественные студии, дизайнерские бюро, музыкальные и медиастудии. Зачастую в кластерах размещаются вспомогательные, образовательные и общественные пространства: кафе, мастерские, коворкинги, галереи и культурные площадки.



Кластеры создают уникальную среду для взаимодействия резидентов и привлекают аудиторию, формируя активное культурное и коммерческое сообщество. В числе московских креативных кластеров — Центр современного искусства «Винзавод», культурный кластер «Красный Октябрь», лофт-квартал «Даниловская мануфактура», Дом культуры «ГЭС-2» и другие.

Авторы исследования выяснили, что создание кластера требует долгосрочного планирования. Средний срок подготовки объекта — 3−3,5 года, а себестоимость квадратного метра в 2026 году превышает 180 тыс. руб., что в 1,6 раза выше, чем семь лет назад с учетом инфляции. Средняя стоимость строительства офисной недвижимости за этот период выросла почти в два раза.

Существуют две модели развития — коммерческие кластеры, финансируемые собственниками и инвесторами, и государственные «инкубаторы», которые жертвуют доходом ради поддержки приоритетных креативных индустрий. Примеры проектов — «Суперметалл», «Хлебозавод», «Артплей», а также анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма».

Заполнение креативных кластеров также отличается от традиционной недвижимости, отмечают эксперты. Резиденты выбирают площадку не только по характеристикам помещений, но и по соседству с другими участниками и профессиональной среде. С момента ввода объекта до плановой заполняемости может проходить 12−18 месяцев, а выход на операционную прибыль — 14−20 месяцев.

По оценкам CreativeSpace Hunter, 26 московских креативных кластеров складываются в 1 млн м² рынка, который потенциально может увеличиться до 1,2 млн м².

Основной доход кластеров формируется повседневной коммерческой активностью резидентов (офисов, мастерских, ретейла). При этом событийная функция — выставки, лекции, форумы, концерты — создает информационный фон и повышает привлекательность, но напрямую выручку не увеличивает. Синергия резидентов и постоянная активность в пространстве кластеров остаются ключевыми факторами их успеха и устойчивости, резюмируют авторы отчета.