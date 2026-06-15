Starbucks Korea проведет «урок истории» для сотрудников после скандальной акции Tank Day

22 июня подразделение американской сети кофеен Starbucks закроет все свои заведения в Южной Корее в 15:00 и проведет для сотрудников обязательное обучение по вопросам «исторической осведомленности и социальной чувствительности». Решение принято после резонансного скандала вокруг маркетинговой кампании Tank Day («День танка»). Об этом сообщила группа Shinsegae, оператор заведений Starbucks Korea.

Поводом для критики стала акция по продвижению термокружек Tank, стартовавшая 18 мая — в годовщину восстания в Кванджу 1980 года. Название кампании и рекламные формулировки вызвали ассоциации с жестоким подавлением продемократических протестов военными, что спровоцировало волну общественного недовольства и бойкоты.

Согласно сообщению Shinsegae, обучение сотрудников штаб-квартиры Starbucks Korea и руководителей подразделения E-Mart пройдет 17 июня. Работники кофеен 22 июня после досрочного закрытия заведений посмотрят запись лекций по истории и социальной ответственности.

Компания также намерена пересмотреть процедуры согласования маркетинговых материалов и внедрить дополнительную проверку контента на предмет исторической и социальной чувствительности. По данным Shinsegae, досрочное одновременное закрытие всех кофеен сети станет первым подобным случаем с момента выхода Starbucks на южнокорейский рынок в 1999 году. На конец 2024 года сеть насчитывала более 2 тыс. точек.



В мае Starbucks Korea приостановила рекламную акцию и принесла извинения после негативной реакции общественности на слоганы кампании («День танка» и «Так! На стол»), которые, по мнению возмущенной аудитории, высмеивали жертв демократического движения. Кроме того, после старта скандальной рекламной кампании был уволен глава корейского подразделения Starbucks.