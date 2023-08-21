BMW и Audi вслед за Mercedes-Benz перекрыли дилерам доступ к ПО в России

Иностранные автомобильные концерны продолжают ограничивать российским дилерам доступ к своему программному обеспечению. Так, вслед за Mercedes-Benz «МБ РУС», ограничили доступ к ПО BMW и Audi, сообщают «Известия».

В крупнейшем российском дилерском центре BMW «БорисХоф» сообщили изданию, что действительно отключили Россию от своего ПО. Владельцам машин этих марок, например, недоступна история техобслуживания, обновления элементов, невозможно сделать дубликат ключей, есть и другие сложности, отметил один из менеджеров. Сотрудник отдела техобслуживания, в свою очередь, отметил: сейчас «неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику».

Возникли проблемы и с обслуживанием Audi. В одном из официальных дилерских центров этой марки рассказали, что доступ к ПО для владельцев был ограничен уже два месяца назад. На Audi альтернативного программного обеспечения пока нет.

Эксперты считают, что ограничение функционала, который закладывается в стоимость машины, можно квалифицировать как обман потребителей. В связи с этим, согласно закону «О защите прав потребителя», можно предъявить претензии производителю или продавцу.

На прошлой неделе стало известно, что Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения. Доступ прекращён к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем автомобилей. Источник издания на авторынке полагает, что концерны уходят от ответов на вопросы о проблемах ПО, потому что «надеются вернуться».