Mercedes-Benz перекрыл российским дилерам доступ к ПО

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения. Доступ прекращён к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании.

В «МБ РУС», дистрибьюторе Mercedes-Benz в России, отметили, что отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта. При этом обслуживание автомобилей будет проводиться и дальше на основе «накопленного опыта и знаний».

В компании также добавили, что, несмотря на ограничение доступа к системам, «МБ РУС» поддерживает проведение всех отзывных мероприятий, которые анонсирует Mercedes в случае массовых жалоб на различные дефекты или, если производитель нашел заводской брак. Отзывная кампания может проводиться и после того, как у машины закончилась гарантия.

Эксперты сходятся во мнении, что теперь водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и приобретать более простые модели авто или более старшие модели.

Напомним, Mercedes-Benz ушел из России в конце октября 2022 года. Его активы выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.