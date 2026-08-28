Блогеры YouTube будут получать процент с продаж товаров Amazon

YouTube расширил партнерскую программу Shopping и добавил в нее Amazon. Теперь отвечающие требованиям авторы из США смогут отмечать товары из каталога Amazon непосредственно в своих коротких и длинных видео, а также во время прямых трансляций. Если зритель перейдет по отметке и совершит покупку, блогер получит часть выручки.

Раньше авторам приходилось размещать партнерские ссылки Amazon в описании роликов. Теперь товары можно будет отмечать непосредственно в контенте, что делает путь от рекомендации до покупки короче. YouTube также тестирует автоматическую маркировку: система сможет самостоятельно находить подходящие товары в новых видео автора.

Подробной статистики по каждому товару или отдельному ролику блогеры пока не получат. В YouTube Studio им будет доступна информация об общем ежедневном доходе. Если покупатель вернет товар, соответствующая комиссия будет вычтена из заработка автора.

Пока новая возможность доступна только авторам из США, однако отмеченные товары могут быть видны зрителям по всему миру. YouTube сможет сопоставлять их с предложениями местных продавцов, чтобы блогеры получали комиссию и с международных покупок. Для участия авторам необходимо состоять в партнерской программе YouTube и соответствующих партнерских программах Amazon.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект уже стал рабочим инструментом для большинства компаний, создающих контент: 73% используют нейросети, еще 12% планируют начать в течение года.