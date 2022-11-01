Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Блог компании «Иностудио»
Обзор отрасли медиа и PR
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.11.2022 в 06:10

Блогеры обратились к Путину с просьбой разблокировать *Instagram

Россия утратила эффективный канал продвижения интересов за границей

Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей *Instagram и *Facebook (*соцсети запрещены в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией). Блокировка несёт в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны, в частности, Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне в период проведения спецоперации на Украине, указывают блогеры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

В обращении говорится, что «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны». По словам блогеров, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью, поэтому так и не стали эффективной заменой запрещенным сетям. Примерно четверть россиян для входа в запрещённые соцсети используют VPN-сервисы, которые «несут угрозу для персональных данных пользователей».

Из-за блокировки Instagram и Facebook с проблемами и невозможностью вести предпринимательскую столкнулось 12,6 млн россиян, подсчитали в Совете блогеров. Для некоторых, например для самозанятых женщин в декрете, это был единственный источник дохода. Кроме того, указанные соцсети активно используются для проведения благотворительных сборов, в том числе для жителей Донбасса. Таким образом, ограничение доступа к соцсетям Meta несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны, считают авторы письма.

Юристы, опрошенные изданием, считают возможность разблокировки данных соцсетей весьма сомнительной. Однако, если решение президента будет положительным, для этого достаточно будет того факта, что Meta удалила запрещенную информацию.

По данным Mediascope, начиная с марта 2022, аудитория Instagram и Facebook сильно сократилась и перераспределилась на другие социальные медиа. Среднесуточный охват Instagram в России снизился по итогам сентября в 4 раза до 9,2 млн посетителей, охват Facebook упал в 5 раз до 1,7 млн человек. Крупнейшей в России соцсетью сейчас является «ВКонтакте». В сентябре в среднем за день эту площадку посещало 51,8 млн россиян.

Блогеры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.