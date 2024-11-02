Горелкин: блогерам не нужно регистрировать страницы в соцсетях не из реестра РКН

Если блогеры ведут страницы или каналы в соцсетях, которые не входят в реестр Роскомнадзора, то им не нужно проходить идентификацию. Об этом в своем Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Депутат отметил, что подписчики начали спрашивать у него, как зарегистрировать на «Госуслугах» свой аккаунт в соцсетях, которых нет в форме.

«Действительно, выбрать можно только из списка соцсетей, присутствующих в специальном реестре Роскомнадзора: Twitch, LiveJournal, «Дзен», Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, RuTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, «Пикабу»», — пояснил Горелкин.

Он добавил, что новые нормы не означают, что во всех остальных соцсетях нельзя будет размещать рекламу.

«Запрет размещения рекламы на ресурсах, заблокированных на территории РФ, будет регулироваться отдельным законом, и его проект уже прошел первое чтение», — уточнил парламентарий.

Напомним, что речь идет о законопроекте, принятом в первом чтении в июле. Инициатива подразумевает запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых считается экстремистской и запрещена в РФ.

«Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта) не попадет под блокировку», — резюмировал Антон Горелкин.

С 1 ноября группы и каналы в соцсетях, насчитывающие свыше 10 тыс. подписчиков, обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре. Для этого на портале «Госуслуги» заработала специальная форма. Регистрация доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для иностранцев.

После заполнения формы заявке присвоят уникальный номер. В течение трех дней его нужно указать в закрепленном сообщении или описании канала, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность страницы автору заявки.