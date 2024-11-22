ФНС ликвидировала ИП Блиновской

ФНС ликвидировала ИП блогера Елены Блиновской в связи с банкротством. Согласно данным ЕГРИП, индивидуальный предприниматель прекратил деятельность 15 ноября из-за принятия судом решения о признании его несостоятельным. Изменения в ЕГРИП внесли 21 ноября.

Блиновская зарегистрировала ИП в октябре 2006 года в Москве. Основным видом деятельности было дополнительное образование детей и взрослых. В числе дополнительных видов деятельности указывалась оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями, прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, фармацевтической продукцией, а также розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, издание книг, компьютерных игр, прочих программных продуктов и многое другое. Всего было отмечено 38 видов дополнительной деятельности.

Блиновской также принадлежит 50% туристического агентства «Тревел Ателье», пишет РИА Новости.

Блогер обвиняется в неуплате налогов на сумму больше 900 млн руб., а также в неправомерном обороте средств платежей. В середине ноября Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества блогера.