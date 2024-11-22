Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.11.2024 в 16:00

ФНС ликвидировала ИП Блиновской

Суд признал его банкротом

ФНС ликвидировала ИП блогера Елены Блиновской в связи с банкротством. Согласно данным ЕГРИП, индивидуальный предприниматель прекратил деятельность 15 ноября из-за принятия судом решения о признании его несостоятельным. Изменения в ЕГРИП внесли 21 ноября.

Блиновская зарегистрировала ИП в октябре 2006 года в Москве. Основным видом деятельности было дополнительное образование детей и взрослых. В числе дополнительных видов деятельности указывалась оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями, прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, фармацевтической продукцией, а также розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, издание книг, компьютерных игр, прочих программных продуктов и многое другое. Всего было отмечено 38 видов дополнительной деятельности.

Блиновской также принадлежит 50% туристического агентства «Тревел Ателье», пишет РИА Новости.

Блогер обвиняется в неуплате налогов на сумму больше 900 млн руб., а также в неправомерном обороте средств платежей. В середине ноября Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества блогера.

ФНС ИП Елена Блиновская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.