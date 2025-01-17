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18+
17.01.2025 в 18:16

«Сбер» намерен взыскать с Блиновской 7,6 млн рублей долга по кредиту

Банк хочет, чтобы его включили в список кредиторов «королевы марафонов»

В конце декабря 2024 года «Сбер» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов блогера Елены Блиновской 7,6 млн руб. долга по кредиту. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сбер» просит признать свое требование по кредитному договору и договору поручительства от 25 мая 2023 года общим долгом супругов Блиновских. Заседание назначено на 26 февраля.

«Королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 900 млн руб., а также в неправомерном обороте средств платежей. В середине ноября 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества блогера. В конце ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской. В декабре «королева марафонов» попросила Верховный суд снизить сумму налогов и штрафов.

Сбербанк Суд Елена Блиновская
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