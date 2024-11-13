Блиновскую признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества блогера. Об этом сообщает РИА Новости.

Имущество Блиновской планируется распродать за шесть месяцев. Суд назначил управляющей Марию Ознобихину из саморегулируемой организации «Дело».

Юрист блогера Иван Морозов хотел избежать выставления имущества Блиновской на торги и пока не знает, будет ли обжаловать решение о банкротстве.

Морозов рассказал, что суд идёт навстречу и снимает арест с имущества блогера для погашения долга. Блиновская может до конца года погасить задолженность по налогам. Её дом выставлен на продажу за 600−650 млн руб.

Юрист отметил, что у Блиновской хватит имущества для погашения долга. В этом случае банкротство «королевы марафонов» не понадобится.

Заявление о банкротстве Блиновская направила в суд самостоятельно из СИЗО.

Блогер обвиняется в неуплате налогов на сумму больше 900 млн руб., а также в неправомерном обороте средств платежей. В мае стало известно, что «королева марафонов» намерена признать себя банкротом.