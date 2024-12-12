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12.12.2024 в 13:00

Блиновская попросила Верховный суд снизить сумму налогов и штрафов

Блогер просит вернуть её иск на новое рассмотрение в столичный Арбитражный суд

«Королева марафонов» Елена Блиновская попросила Верховный суд вернуть на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы её иск к ФНС о снижении 1,2 млрд руб. налогов, пени и штрафа. Об этом сообщает ТАСС.

Блиновская просит суд верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ, а также применить обстоятельства, смягчающие вину, при назначении штрафа за нарушение налогового законодательства. После погашения части долга общая сумма налогов, пени и штрафа, которые должна выплатить Блиновская, превышает 1,2 млрд руб.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Она обвиняется в неуплате налогов на сумму больше 900 млн руб., а также в неправомерном обороте средств платежей. В середине ноября 2024 года Арбитражный суд Москвы признал «королеву марафонов» банкротом и открыл процедуру реализации имущества блогера. Позже ФНС ликвидировала ИП Блиновской.

Верховный суд иск Елена Блиновская
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