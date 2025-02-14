Обвинение запросило шесть лет колонии для Елены Блиновской

Прокурор запросил шесть лет колонии для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. В настоящее время Блиновская находится в СИЗО, арест продлен до 2 мая 2025 года, сообщают «Известия».

Прокурор считает полностью доказанной вину Блиновской по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем и неправомерный оборот средств. Также обвинение запросило штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбывания наказания.

Суд просят конфисковать имущество подсудимой и ее супруга, которое находилось под арестом во время предварительного следствия. В то же время сумма иска была снижена с 918 млн до 587 млн рублей доначисленного налога, так как он был частично погашен.

Напомним, Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Ее отправили под домашний арест, а в январе 2024 года перевели в СИЗО на фоне нарушения условий содержания и после предъявления нового обвинения. 13 ноября 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.