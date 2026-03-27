Бизнес в России все чаще разделяет форматы управления по стадии роста

Когда компания выходит на этап масштабирования, собственнику уже сложно удерживать весь контур управления внутри операционной команды. В исследовании Benchmark Executive, проведенном среди 10 практиков с опытом работы в российских и международных компаниях, говорится, что в этот момент советы, независимые директора и эдвайзеры начинают выполнять разные, но взаимодополняющие функции. Подробностями компания поделилась с редакцией Sostav.

По данным исследования, на ранней стадии компании чаще используют консультативный совет и эдвайзеров: так считают 8 из 10 респондентов. Advisory board нужен, чтобы выстраивать стратегию и управленческие процессы, готовить компанию к корпоративному управлению, внедрять новые практики, оптимизировать структуру и повышать эффективность менеджмента. Эдвайзеры решают более точечные задачи: занимаются наставничеством топ-менеджеров, помогают с новыми рынками, технологическими решениями, продуктовым управлением и стратегическими вопросами. Этот формат участники исследования называют самым гибким и быстрым способом усилить управленческую команду на ранних и переходных этапах.

На средней стадии возникает запрос на формализацию управления. 100% респондентов заявили, что на этом этапе компании нужен совет директоров. В исследовании приводится ориентир: этот инструмент начинает реально окупаться, когда бизнес уже устойчивый — компании больше трех лет, а выручка составляет свыше примерно 2 млрд руб. в год. На этой стадии задачи совета директоров включают утверждение и корректировку стратегии, долгосрочное планирование, контроль исполнения целей и рисков, кадровую политику, развитие топ-менеджмента, прозрачность корпоративного управления, взаимодействие с регуляторами, подготовку к IPO и постепенный выход собственника из операционной деятельности.

Исследование отдельно фиксирует различие между форматами. Совет директоров и независимые директора встроены в формальную систему корпоративного управления и опираются на законодательство и кодекс корпоративного управления. Эдвайзер — более нестандартный формат, не являющийся органом корпоративного управления и не несущий юридической ответственности. По самому исследованию, эдвайзеров чаще привлекают для выхода на новые рынки, трансформации бизнеса, развития управленческой команды и сопровождения сложных стратегических решений. В исследовании также отмечено, что, по статистике McKinsey, эдвайзер — один из самых востребованных и при этом самых неформальных форматов поддержки собственников и CEO, но без конкретной цифры.

На зрелой стадии все три формата начинают работать вместе. 100% респондентов считают, что в крупных зрелых компаниях с опытным менеджментом и высокими оборотами одновременно используются: совет директоров — для стратегического управления и контроля, консультативный совет — для точечной экспертизы и поддержки функциональных руководителей, индивидуальные эдвайзеры — для наставничества, внедрения инноваций и развития ключевых направлений. Исследование подчеркивает, что именно такая комбинация формирует полноценную систему корпоративного управления, где задачи распределены, ответственность прозрачна, а собственник получает поддержку в стратегических решениях.

Отдельный блок посвящен тому, кого компании выбирают в советы. 100% респондентов назвали главным критерием управленческий масштаб выше масштаба самой компании: в советы ищут людей, которые уже проходили через похожие, но более сложные ситуации — выводили бизнес на новые рынки, переживали кризисы, проводили IPO или системно перестраивали компанию. 8 из 10 респондентов выделили второй критерий — репутацию «голоса правды»: по словам участников исследования, лишь около 30% собственников действительно готовы слышать неприятную, но полезную обратную связь. 6 из 10 респондентов назвали третьим ключевым критерием способность работать с людьми, а не только с цифрами: фасилитировать обсуждения, управлять конфликтами и выстраивать доверие внутри управленческой команды.

Исследование также показывает, как устроена эффективная работа советов. 100% респондентов считают, что результат зависит от регулярности встреч, качества повестки, четкого распределения зон ответственности и дисциплины исполнения решений. По наблюдениям участников, советы директоров обычно собираются раз в месяц или ежеквартально, экспертные советы — примерно шесть раз в год, а независимые директора взаимодействуют с топ-менеджментом не реже одного раза в месяц. Дополнительную ценность дают проектная работа, one-to-one с руководителями, комитеты, аналитические записки, регламент передачи данных и даже неформальные форматы вроде стратегических ретритов и встреч вне протокола.