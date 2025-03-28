Российский бизнес могут обязать продавать до 25% продукции через биржу

С 1 сентября 2025 года российские компании могут обязать продавать до 25% своей продукции, производимой в месяц, через организованные торги. Соответствующий законопроект обсуждается профильными ведомствами, включая ФАС, Минфин и Минэкономразвития. Новая мера направлена на формирование прозрачного ценообразования и снижение зависимости от зарубежных ценовых агентств. Инициатива не затронет малый бизнес. Об этом пишет РБК.

Под обязательные биржевые продажи могут попасть такие товары, как мороженая рыба, зерновые, металлы, химическая продукция, строительные материалы и драгоценные камни. По мнению разработчиков законопроекта, это позволит сформировать национальные ценовые индексы и обеспечить недискриминационный доступ покупателей к товарам. В ФАС заявили, что тестовые торги начнутся после утверждения окончательного перечня продукции.

В случае несоблюдения новых требований предусмотрена административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб. Дополнительно компании могут столкнуться с необходимостью пересмотра контрактов и изменением логистических схем.

Представители бизнеса, опрошенные РБК, выразили озабоченность новыми правилами. В частности, металлурги и зерновые трейдеры считают, что биржевая торговля не учитывает специфику их отраслей и может привести к росту затрат. Рыбопромышленники предупреждают, что биржа добавит посредников между производителями и потребителями, что негативно скажется на конечной цене продукции.

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