Бизнес выступил против передачи властям геоданных своих клиентов

Ассоциация больших данных (АБД, в нее входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Т-банк», «МегаФон» и другие компании) раскритиковала проект постановления правительства. Документ содержит список случаев, в которых мобильные операторы обязаны передавать властям обезличенную информацию о местонахождении и передвижении своих абонентов (так называемые геотреки). Об этом пишет Forbes.

В перечень случаев входят прогнозирование эпидемий, противодействие терроризму, введение карантина, угроза возникновения чрезвычайной ситуации, получение сведений о туристических и миграционных потоках.

Операторы должны передавать обезличенную информацию, включающую идентификатор (уникальный код, который используется для распознавания конкретного абонента), гражданство, год рождения, пол, местоположение. В том числе должны передаваться данные об изменении местоположения абонента с определенной периодичностью, с возможностью определения местоположения человека в метрополитене.

В АБД называют список избыточным, он позволит властям почти в любом случае запрашивать у мобильных операторов геотреки. В организации отмечают, что при дополнительной обработке данных сведения позволят идентифицировать человека.

В Минцифры говорят, что речи об отслеживании местоположения россиян не идет. Обезличенные данные позволят властям принимать более эффективные решения. С помощью информации можно будет оценить загруженность станций метро, понять, где есть потребность в строительстве школ, детсадов и т. д.

Бизнес обязан передавать обезличенные персональные данные клиентов в государственную информационную систему. Доступ к этим сведениям сначала получат государственные пользователи, затем остальные по одобрению правительства. Первый проект — сервис сбора и обработки геотреков абонентов.