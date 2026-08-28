Бизнес закрывает дефицит линейного персонала благодаря подработкам

Российский бизнес летом резко нарастил спрос на линейный персонал: число вакансий для работников кухни выросло более чем вдвое, для фасовщиков — почти вдвое. Одновременно средняя оплата смены по рабочим специальностям достигла 5 тыс. руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито Подработки».

Число предложений для работников кухни летом 2026 года выросло на 116% год к году. Спрос на фасовщиков увеличился на 98%, на продавцов — на 66%. Еще на 58% выросло количество вакансий для работников торгового зала.

Рост потребности в линейном персонале связан прежде всего с сезонным увеличением нагрузки. Летом больше людей посещают кафе и рестораны, а в ретейле активизируется торговля на городских площадках и курортах. Дополнительные сотрудники также помогают магазинам подготовиться к осеннему сезону.

Одновременно растут и предложения по оплате. Средний заработок на рабочих позициях летом составил около 5 тыс. руб. за смену. Работникам кухни в среднем предлагали 5,5 тыс. руб., фасовщикам — 4,8 тыс., продавцам — 3,9 тыс. руб. за выход.

В «Авито Подработке» отмечают, что компании все чаще используют гибкие форматы занятости, чтобы быстро закрывать кадровые потребности в периоды повышенной нагрузки. Для сотрудников такой формат позволяет выбирать смены под свой график и получать дополнительный доход.

Ранее курьеры, продавцы и сборщики заказов назвали легкий карьерный старт, гибкий график и возможность дополнительного дохода главными преимуществами своей работы.