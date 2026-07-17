Biplane взыскал с «ЛабКвест» более 11 млн рублей

Арбитражный суд полностью удовлетворил иск ООО «РА „Биплан Медиа“» к АО «Лабквест» о взыскании задолженности за размещение рекламных кампаний. С медицинской компании в пользу рекламного агентства взыскано 11,655 млн руб. Из которых около 11 млн составляет основной долг, остальное — неустойка.

Как следует из материалов дела, рекламное агентство Biplane оказывало АО «Лабквест» услуги по размещению рекламы лабораторной диагностики осенью 2025 года. После проведения кампаний заказчик не произвел оплату, в связи с чем агентство обратилось в суд.

В ходе разбирательства «Лабквест» возражал против требований агентства, ссылаясь на отсутствие подтверждений фактического оказания услуг. В частности, компания указала, что не имела доступа к личному кабинету «Яндекс.Директ», где можно было бы проверить данные рекламных кампаний — количество показов, кликов, лидов и стоимость размещения.



Со своей стороны «Биплан Медиа» поясняло, что рекламные кампании были остановлены в связи с неоплатой оказанных услуг. При этом ограничение доступа к рекламному кабинету, по позиции агентства, было связано с техническими причинами и мерами безопасности, включая возможные риски компрометации доступа.

Также ответчик просил снизить размер неустойки, ссылаясь на экономические обстоятельства, включая влияние санкций и инфляции. Однако суд признал требования рекламного агентства обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с «Лабквест» сумму задолженности и штрафные санкции.

Ранее сеть клиник «Подружки» отказалась платить MGCom за рекламу. Агентство взыскивает с компании более 12 млн руб. через суд.