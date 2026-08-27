Билл Гейтс призвал лидеров готовиться к массовому влиянию ИИ на рынок труда

Искусственный интеллект может привести к масштабным изменениям на рынке труда и усилить социальное неравенство, если правительства и технологические компании не начнут заранее готовиться к последствиям его распространения. Об этом заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в новом эссе.

По мнению Гейтса, ИИ может стать либо инструментом, который сократит существующий разрыв между людьми, либо, наоборот, усилить неравенство. Поэтому властям и разработчикам необходимо уже сейчас продумать, как использовать технологию и одновременно защитить людей, чьи профессии окажутся под угрозой автоматизации.

Гейтс считает, что нынешняя подготовка к изменениям недостаточна. По его словам, многие недооценивают скорость развития AI-моделей и масштаб задач, которые они смогут выполнять.

Сооснователь Microsoft отмечает, что современные системы все еще допускают ошибки и не способны полностью заменить человеческое мышление. Однако разработчики создают модели, которые могут проверять собственные ответы и совершенствовать результаты. В перспективе, считает Гейтс, такие системы смогут значительно превзойти людей в широком спектре задач.

Одним из главных последствий он называет сокращение рабочих мест. Часть сотрудников сможет перейти в новые профессии после переобучения, однако для некоторых работников такой переход окажется сложнее.

В связи с этим Гейтс призывает правительства заранее перестроить систему социальной поддержки. В частности, он предлагает обсудить налогообложение AI-инфраструктуры и объема вычислений, чтобы компенсировать возможное снижение поступлений от подоходного налога и направить дополнительные средства на поддержку работников.

Если автоматизация приведет к сокращению занятости, государства столкнутся с парадоксом: спрос на социальные программы вырастет одновременно с сокращением налоговой базы. Гейтс также предлагает рассмотреть возможность сохранения некоторых профессий независимо от автоматизации.

При этом последствия развития ИИ, по его словам, не ограничатся рынком труда. Технология повлияет на образование, здравоохранение, финансовую систему, энергетику, транспорт, государственное управление, правоохранительную сферу и национальную безопасность. Гейтс призывает правительства разработать национальные и международные правила работы с ИИ до того, как последствия автоматизации станут масштабными.

Ранее основатель WPP и глава S4 Capital Мартин Соррелл предупредил компании о нарастающем кризисе в рекламной индустрии. При этом он считает, что агентства демонстрируют опасное спокойствие на фоне давления со стороны ИИ, нестабильной экономики и падения темпов роста.