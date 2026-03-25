«Билайн бизнес» создал цифровой образ для флагмана рыбной отрасли Камчатки

«Билайн бизнес» завершил проект системной интеграции для «Рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина» — одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. Работы стали продолжением масштабной программы цифровой трансформации колхоза, где «билайн бизнес» выступает стратегическим партнером и единым интегратором.

На новом этапе сотрудничества специалисты «билайн бизнес» обновили цифровой образ предприятия. Ключевым результатом стала разработка современного корпоративного сайта и формирование бренд-стратегии. Ранее интегратор уже внедрил на предприятии ERP-систему, поэтому запуск нового интернет-ресурса стал логичным шагом в развитии бизнеса.

«Билайн бизнес» взял на себя полный цикл работ: от аудита текущих ресурсов и интервью с сотрудниками до подготовки технического задания и контроля реализации. Отдельное внимание уделили наполнению — сбор информации и создание текстов силами интегратора позволили снизить нагрузку на внутреннюю команду заказчика и ускорить запуск. Партнером по проекту стало диджитал-агентство RASA.

Новый сайт на платформе «1С-Битрикс» не только демонстрирует производственные мощности и историю колхоза, но и решает практические задачи: поддерживает кадровое направление благодаря встроенному модулю для соискателей, а также предоставляет инструменты аналитики для оценки эффективности ресурса.