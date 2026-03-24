«Билайн Adtech» объединил все основные экраны в рамках одного продукта — «Охват 360»

«Билайн Adtech» — рекламные технологии «Билайн бизнес» — запустил новый продукт, объединяющий Digital Indoor (цифровую интерьерную рекламу), Smart TV (умное телевидение) и премиальную видеосеть. В результате рекламодатель может охватить различные виды экранов, с которыми пользователь взаимодействует в течение дня: смартфон, компьютер, телевизор, планшет, а также рекламные поверхности в торговых точках. Размещение осуществляется по модели CPM (стоимость за тысячу показов).

«Билайн Digital Indoor» — это технологические решения для коммуникации с аудиторией через видеоэкраны в торговых точках. Продукт представляет собой единую сеть интерьерной цифровой рекламы в продуктовом ретейле. В нее входит более 60 тысяч экранов, размещенных в крупных ретейл-сетях. Экраны расположены в торговых залах и прикассовых зонах.

Помимо Digital Indoor, рекламные ролики размещаются на экранах телевизоров в рамках «Билайн Smart TV». Это сеть приложений на платформе Smart TV, включающая онлайн-кинотеатры, OTT-операторов и приложения телеканалов. Эксклюзивным инвентарем продукта является приложение «Билайн ТВ».

Размещение на экранах персональных компьютеров, смартфонов и планшетов реализуется через премиальную видеосеть Билайн. Охват сети более 45 млн человек, реклама показывается внутри видеоконтента (in-stream). В состав сети входят онлайн-кинотеатры, телеканалы и сайты издательских домов. Эксклюзивный инвентарь — собственные видеосервисы «Билайн ТВ» и «Попкорн Билайн».

Эффективность продукта «Охват 360» может оцениваться по итогам рекламной кампании несколькими способами:

Sales lift — анализ изменения продаж после размещения;

Brand lift — оценка динамики бренд-метрик;

анализ конверсионной воронки — подсчет аудитории, совершившей целевое действие.

По результатам исследования клиенту предоставляется агрегированный обезличенный отчет, построенный на данных мобильного оператора и его партнеров. Анализ осуществляется в отношении пользователей, выразивших согласие на обработку данных в рекламных целях.