«Билайн AdTech» запустил продажи Rewarded Video

«Билайн AdTech» — подразделение по рекламным технологиям «Билайн Бизнеса» — запустил формат видеорекламы rewarded-видео. Показ такой рекламы инициируется пользователем самостоятельно, для того чтобы получить «бонус» — reward. Формат доступен в рамках премиального продукта «Билайн Видеосеть» на базе «Билайн DSP» — платформы по автоматической закупке интернет-рекламы. Реклама демонстрируется только пользователям, давшим согласие на обработку данных для подбора рекламного сегмента и получение рекламы. Подробнее о запуске видеорекламы Sostav рассказали представители компании.

Rewarded видео — это fullscreen-формат: он воспроизводится на весь экран мобильного устройства с адаптацией под горизонтальную и вертикальную ориентацию. Это позволяет захватить внимание пользователя и обеспечивает высокие показатели по видимости, досмотру и переходам. Соответственно, выше эффективность за тысячу показов. Формат может использовать широкие возможности рекламных сегментов билайн: соцдем, интересы и кастомные сегменты.

Любовь Ячкова, директор по развитию медийных продуктов «Билайн AdTech»: Согласно нашим оценкам, rewarded-видео даёт до 90%+ по параметру Viewability, то есть видимости для пользователя, и до 90%+ по VTR — показателю, который характеризует степень привлекательности рекламы и представляет собой отношением количества просмотров к числу показов видео. Рейтинг кликабельности, или CTR, составляет порядка 2%.

«Бонусом, на который может рассчитывать пользователь при запуске видео, выступает ценность внутри приложения, где показывается реклама. В частности, многие любители мобильных игр готовы смотреть rewarded-рекламу внутри игры, чтобы получить виртуальное вознаграждение: например, определённое количество игровых «монет». Это увеличивает степень вовлечённости пользователей, улучшает retention и делает более качественным пользовательский опыт», — рассказали представители «Билайн AdTech».

В рамках сети «Билайн AdTech видео» более 500 тыс. приложений: казуальные игры, фермы, аркады, стратегии, головоломки и другие. У rewarded-видео «Билайна» существует специальная система фильтрации: визуальная проверка названия и описания приложений по словам-маскам, блэклистинг приложений со стоп-словами, разметка по категориям и тематикам.

Охват сети в месяц составляет 30 млн человек. Сеть поддерживает трекинг основных платформ аналитики мобильного инвентаря.