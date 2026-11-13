ИИ экономит рабочее время, но не влияет на зарплату

Искусственный интеллект сокращает время на выполнение рабочих задач, но пока не влияет на доходы россиян. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

64% респондентов используют в работе искусственный интеллект, 36% не используют. Чаще о применении ИИ-инструментов в работе говорили мужчины (69% против 58% среди женщин), люди в возрасте до 34 лет (79%), лица с высшим образованием (61%) и те, кто получает от 150 тыс. руб. в месяц (70%).

У 64% интервьюируемых сократилось время на выполнение типовых задач с тех пор, как они стали использовать ИИ. У 20% не изменилось, у 4% увеличилось.

У 43% опрошенных не изменилась рабочая нагрузка в связи с внедрением ИИ и новых технологий. У 29% уменьшилась, у 10% выросла.

У 77% респондентов не изменилась зарплата после того, как они освоили ИИ-инструменты и новые технологии, у 5% выросла, у 5% уменьшилась.

В опросе участвовали 1,6 тыс. трудоустроенных офисных сотрудников из всех округов страны.