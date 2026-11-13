Чем отличились бренды в сентябре и октябре 2026 года: Fanta, Higgsfield и Miro

Команда ИИ-студии PromtHub рассказала Sostav, как меняется роль нейросетей в рекламе и кино. Если в 2024 году бренды подчеркивали сам факт использования ИИ, то в проектах сентября и октября 2026-го на первый план вышла «ИИ-режиссура». Брендам и креативным командам уже недостаточно сгенерировать красивый кадр: важно сохранить узнаваемость персонажей от сцены к сцене, оформить права на использование цифровых двойников и адаптировать ролик для разных городов, не увеличивая бюджет.

Fanta придумала для Хэллоуина оборотня-диджея и вампира на спорткаре

В трейлере «Fanta's Haunted Universe» вампир на спорткаре, оборотень-диджей, киборг и пугало с тыквой вместо головы охотятся за эликсиром, дающим власть над живыми и мертвыми. Трейлер сделала студия GRAiL: у нее собственный AI-пайплайн, но в штате есть сценаристы, монтажеры и художники. Кампанию запустили в 50 странах.

По словам главы маркетинга Fanta Ибрахима Хана, на разработку вселенной ушло полтора года. Каждому герою придумали биографию и способности: оборотень Хаули стал диджеем, потому что ритм и бас помогают ему контролировать превращения. Все четверо появились на коллекционных банках Fanta. Такие сроки показывают, что ИИ не всегда про «быстро и дешево»: это инструмент для создания масштаба, который раньше был доступен только голливудским студиям.

Основная работа здесь сместилась с постпродакшена на препродакшен — в проработку лора, характеров и способностей героев.

Higgsfield вручил 500 тысяч долларов за фильм об овце на крыше

В октябре на Higgsfield Global Film Festival жюри и зрители оценивали короткометражки, целиком собранные в Higgsfield Cinema Studio. Организаторы получили около пяти тысяч фильмов из 176 стран, в жюри были Эд Кэтмелл и Пол У. С. Андерсон. Главный приз в 500 тысяч долларов получила аргентинская Purga Studio за фильм «Listen to Meh».

Пастух в аргентинской пампе находит на крыше своего дома черную овцу. Сколько бы раз он ни спускал ее на землю, она возвращается, и попытки согнать овцу превращаются в навязчивую идею. Для Purga, которая до этого делала в основном рекламу, это первая художественная короткометражка.

Участники фестиваля открыли свои рабочие проекты: исходные изображения, запросы к нейросетям и историю генераций. Такие файлы становятся новым «making-of» — ответом индустрии на запрос о прозрачности и способом бороться со стигмой «ИИ обесценивает труд». А победа камерной истории показывает, что драматургия по-прежнему бьет технологический размах. ИИ — это камера, а не сценарист: над сценарием Purga работала с отдельным куратором.

Miro сгенерировал четыре финала для одной заставки

Конференция Canvas 26 прошла в Сан-Франциско, Лондоне, Сиднее и Токио, и в каждом городе у заставки был свой финал: люди на экране входили в то самое здание, где собрались зрители. Как это сделали, команда Miro рассказала в интервью Runway.

Панорамы и толпы сгенерировали в Runway, сцены у входа — по фотографиям реальных площадок. Для каждого кадра сначала перебирали десятки статичных вариантов, поверх наложили 3D-графику в стиле интерфейса Miro. Кадры сразу делали в пропорциях широких проекционных экранов: сток пришлось бы обрезать с потерей разрешения. По оценке команды, производство заняло вдвое меньше времени и обошлось без съемочных дней.

Так гиперлокализация становится стандартом. Раньше адаптация под четыре города означала четыре съемочных дня или универсальную, но скучную картинку, а теперь это маркер уважения к аудитории. Но подход требует жесткого контроля пропорций и пайплайна, чтобы при рендере под разные экраны не «поехала» фирменная графика. Освоить его команде помогли отдельные обучающие сессии от Runway.

Конкурс AI-рекламы выиграл ролик, в котором заказчик отказался от нейросетей

В джунглях появляются тукан и горилла. Вдруг режиссер останавливает съёмку: заказчик больше не хочет AI. Цифровую гориллу сменяет человек в костюме обезьяны, которому нечем дышать. Так начинается «Don't Kill the AI Stars» — ролик, который AI-R Studio мексиканского агентства Pico.Love сделала для себя.

16 сентября на Brandweek в Атланте ролик выиграл Adathon — конкурс Higgsfield и Adweek с фондом 85 тысяч долларов в кредитах платформы. На работу давали четыре недели, а сгенерированные кадры должны были занимать не менее 51% хронометража. Это формальное правило авторы сделали частью креативной концепции: в ролике за свои роли переживают цифровые актеры, которых могут заменить людьми.

Лучшая реклама ИИ сейчас — это мета-ирония над ним. Ролик выиграл не потому, что показал мощь нейросети, а потому что озвучил главный страх индустрии — замену людей и превратил его в шутку.

Cpl отправила офисное здание гулять по городу

В октябре ирландская Cpl выпустила «More Starts Here»: офисное здание покидает свой ряд домов и перестраивается на ходу — от невысокого дома с балконами до стеклянной башни со сдвинутыми этажами.

Идею придумало агентство ACNE Dublin, ролик сделали студия Misideal и режиссёрский дуэт MAGU Directors. Сначала продумали внешность, характер и движения здания, затем сгенерировали и анимировали сцены. Через этот образ Cpl, которую знают по подбору персонала, рассказала, что также ведёт проекты и бизнес-процессы клиентов.

Здесь ИИ решает проблему физического доступа: гуляющее здание не снять камерой, а анимировать его трансформации в 3D сложно. Так абстрактное позиционирование превращается в зрелищную метафору. Главной задачей при этом остаётся консистентность: по словам авторов, сложнее всего было сохранить в каждой новой форме черты того же дома, чтобы зритель узнавал одного героя.

Standard Chartered устроил гонку «Формулы-1» без съемок на трассе

28 сентября Standard Chartered выпустил «Move Ahead» о партнерстве с «Формулой-1»: под дождем механики ждут пилота на пит-стопе. Так банк показал, сколько работы стоит за одним решением на трассе.

Своей команды у банка нет, а в разгар сезона получить доступ к болиду и трассе было сложно. Поэтому Stink Shanghai и Misideal для агентства Leo Singapore сгенерировали весь видеоряд. Фото настоящих болидов в нейросеть не загружали: правила Misideal запрещают использовать чужие защищённые материалы.

Сорежиссер Марчелло Коста нарисовал болид карандашом и превратил эскиз в 3D с помощью нейросети. Ливрею он доработал в Photoshop, а ракурсы получил в Magnific. Видео делали в основном на Seedance 2.0. Главных героев сыграли актёры: их сфотографировали в студии и с их согласия создали цифровых двойников.



ИИ снял ограничение доступа: бренду не понадобились ни болид, ни трасса, ни окно в календаре сезона. Но дешевле это не всегда: по словам Косты, полностью AI-ролик иногда выходит в ноль или дороже — из-за кастинга внутри инструментов и стоимости итераций. Кейс поднимает и важный юридический вопрос 2026 года: цифровые двойники требуют отдельного контракта и согласия, а исходники — проверки прав. ИИ не отменяет юристов, он добавляет им работы.

Что в итоге

Осенние проекты 2026 года показывают, почему спор «ИИ против людей» теряет смысл: в гибридном производстве съёмка и генерация дополняют друг друга. С помощью нейросети можно показать шагающее здание или болид «Формулы-1», недоступный для съемки в разгар сезона. Работа при этом не становится проще: часть времени и бюджета переходит со съемок и логистики на арт-дирекшн, подготовку запросов и оформление прав. Создать один удачный кадр проще, чем сохранить героя или продукт узнаваемым в пятидесяти кадрах подряд. Когда бренд показывает черновики и объясняет, какие варианты команда отбросила и почему, зритель видит, что стоит за готовым роликом. Такая открытость укрепляет доверие к бренду. ИИ становится таким же рабочим инструментом, как камера: он помогает воплотить сильную идею, но не заменяет её и требует не меньшей дисциплины.