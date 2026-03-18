Кейс MGCom и WhoIsBlogger: Big Data в инфлюенс-маркетинге

Инфлюенс-маркетинг давно перестал быть территорией исключительно FMCG и массовых брендов. Все чаще к нему обращаются компании с B2B-продуктами: сервисами для предпринимателей, HR-платформами, решениями для управленцев и команд. Однако именно в B2B этот инструмент до сих пор вызывает наибольшее количество вопросов. Представители MGCom рассказали Sostav как искать аудиторию в современном B2B-инфлюенс-маркетинге и сколько это будет стоить.

Команды агентств регулярно сталкиваются с похожей ситуацией: формально нужная аудитория в Telegram и на других платформах существует, но фактически она сосредоточена в узком круге нишевых каналов. Такие площадки быстро перегреваются, стоимость размещения растет, а эффективность кампаний начинает снижаться. Средний CPV в каналах с предпринимателями и HR-специалистами нередко достигает 6−11 рублей, что делает масштабирование либо слишком дорогим, либо вовсе невозможным. В этой точке стало очевидно: если продолжать искать B2B-аудиторию только там, где она «должна быть», бюджеты будут расти быстрее, чем результат.

Задача: найти B2B-аудиторию без опоры на привычные данные

Запрос на рекламную кампанию выглядел достаточно прямолинейно: необходимо подобрать блогеров, чья аудитория состоит из собственников бизнеса и HR-специалистов. Однако за этой формулировкой скрывалось ключевое ограничение: у клиента не было детализированных CRM-данных, сложных портретов ЦА или накопленной аналитики по поведению пользователей.

По сути, агентство работало с минимальным набором вводных: базовые социально-демографические предположения и понимание профессионального контекста продукта. В такой ситуации классический инфлюенс-ресерч, который включает анализ тематики каналов, ручной отбор и работу с медиакитами, неизбежно привел бы к тем же самым, уже перегруженным площадкам.

Задача требовала принципиально иного подхода: сначала найти саму аудиторию, а уже затем понять, где и какой контент она потребляет.

Решение: перейти от тематики к данным

Команда MGCom вместе с WhoIsBlogger, которая строит работу с блогерами не вокруг описаний контента, а вокруг фактических характеристик аудитории, основанных на Big Data, предложили новый подход.

Вместо привычного вопроса «о чем этот канал?» специалисты MGCom искали ответ на «кто эти люди и как они себя ведут?». Такой сдвиг фокуса оказался ключевым и позволил выйти за рамки профессиональных ярлыков и посмотреть на B2B-аудиторию как на людей с разными интересами, привычками и сценариями потребления контента.

Уже на старте анализа стало понятно, что объединять собственников бизнеса и HR-специалистов в один сегмент будет методологической ошибкой. Несмотря на пересечения в профессиональной среде, это две принципиально разные группы с разной мотивацией, разными «болями» и разными точками принятия решений.

В MGCom приняли решение сформировать два самостоятельных сегмента. Сбор происходил в личном кабинете платформы через работу с базами Big data и набора фильтров, включающих пол, возраст, доход, регион проживания, тип занятости, владение бизнесом, недвижимостью или автомобилем. Отдельное внимание уделялось поведенческим данным: интересам, основанным на поисковых запросах за последние месяцы, и сайтам, которые посещала аудитория.

Так были сформированы два ядра:

собственники бизнеса от 30 до 54 лет с доходом от 100 тыс. рублей и подтвержденным признаком предпринимательской деятельности;

HR-специалисты от 25 до 44 лет, регулярно взаимодействующие с профессиональными рекрутинговыми и HR-ресурсами.

Поиск блогеров: аффинитивность как ключевой критерий

После формирования сегментов команда MGCom перешла к следующему этапу — поиску блогеров. Здесь центральным показателем стала аффинитивность: она показывает, насколько часто нужная аудитория встречается среди подписчиков канала по сравнению со средним значением по платформе.



Важно, что аффинити-индексы рассчитывались платформой WIB, которая имеет интеграцию с First Data (поставщиком агрегированных обезличенных данных ОФД об онлайн-покупках). Это означало, что в основе анализа лежат не декларативные интересы, а реальные поведенческие паттерны.

Если аффинити-индекс блогера равняется 100%, то ЦА среди его аудитории встречается точно с такой же частотой, как и среди пользователей соцсети в целом.

Если значение аффинитивности выше 100%, это значит, что концентрация ЦА среди аудитории блогера выше, чем в среднем в соцсети.

Даже при узком B2B-фокусе система выявила более тысячи каналов с высокой концентрацией целевой аудитории. Это стало важным сигналом: нужные люди находятся далеко за пределами привычных профессиональных медиа.

Неочевидные инсайты: где на самом деле живет B2B-аудитория

Дальнейший анализ выгрузок показал, насколько ограниченным было прежнее представление о медиапотреблении B2B-аудитории.



Что сделали:

команда MGCom выбрала готовый сегмент в фильтре «Аудитория», после этого платформа WIB выгрузила аффинитивных блогеров;

задали фильтры по количеству просмотров и подписчиков — выборка сузилась до наиболее релевантных каналов;

из итогового списка выгрузили отчеты в формате Excel

проанализировали категории самых аффинитивных блогеров, чтобы выявить категории блогеров, которые смотрит ЦА.

У собственников бизнеса высокую аффинитивность продемонстрировали каналы про путешествия, гастротуры и экспедиции. На первый взгляд это кажется парадоксом, но в действительности отражает ценности сегмента: финансовую свободу, открытость к новому опыту, готовность инвестировать в впечатления. Рядом оказались каналы о финансах, праве и налогах — зоне постоянных рисков и напряжения для предпринимателей. Дополняли картину блоги о бизнес-мышлении, управлении командами, а также стройке и дизайне, тот же маркер высокого дохода и долгосрочного планирования.

HR-аудитория, в свою очередь, ожидаемо концентрировалась в профессиональных сообществах и образовательных каналах. Но помимо этого, она активно присутствовала в блогах про инструменты для работы, автоматизацию, саморазвитие и lifestyle-контент. Эти каналы выполняют функцию «переключения» после рабочего дня и оказались перспективной категорией для нативных форматов.

Аффинитивные категории специалисты MGCom получили следующим образом:

в выгруженной ранее таблице Excel проанализировали, какие каналы показывают наибольший процент аффинитивности;

распределили каждый канал в одну из основных групп (по категориям блогов);

посчитали количество блогеров в каждой группе;

отсортировали категории по значению средней аффинити в каждой из них.

Результат: пересборка медиамикса и логики коммуникации

Использование Big Data-подхода позволило команде не просто расширить список каналов, но и по-новому выстроить коммуникационную стратегию. Вместо одного универсального сообщения появились разные сценарии подачи в зависимости от контекста и категории канала.

В итоговый сплит вошли как очевидные профессиональные площадки, так и неочевидные lifestyle-направления. Это позволило снизить зависимость от перегретых нишевых каналов, оптимизировать ресурсы команды и сократить время на ручной подбор блогеров.



Категории для собственников бизнеса

Интересы:

1. Путешествия, гастротуры и экспедиции

Средняя аффинитивность: 700−970%

Нетипичная категория для сегмента предпринимателей и CEO. Это платежеспособная аудитория, которая открыта к новому, ценит свободу (поэтому они и стали предпринимателями)

2. Финансы, право, налоги

Средняя аффинитивность: 700−870%

Наиболее релевантная категория для B2B продаж. В приоритете у собственников — сохранение денег и безопасность.

Главные боли сегмента: налоги (особенно малый и средний бизнес), законы и право. Предприниматели читают такие каналы, чтобы не потерять бизнес.

3. Бизнес-мышление и психология

Средняя аффинитивность: 700−800%

Каналы, полезные для собственников по управлению командами и ведению бизнеса. Прямое попадание в ЛПР.

4. Личное пространство: стройка и дизайн

Средняя аффинитивность: 600−750%

Предприниматели активно строят дома и офисы. Это показатель высокого дохода, здесь услуги HR-сервисов можно подавать как «дизайнерский ремонт» в бизнес-процессах.

Далее специалисты MGCom проанализировали полученные результаты в цифрах: сравнили экономическую эффективность закупки у блогеров из прямых категорий и из неочевидных, которые открыл WIB.



Для этого выявили долю ЦА (ДЦА) среди подписчиков каналов от % аффинитивности и базовой доли (БД) по формуле: ДЦА % = БД x Affinity % / 100%



За константу посчитали, что БД = 0,4%

По данным Единого реестра МСП, на январь 2026 в России насчитывается около 255 220 субъектов малого и среднего бизнеса среди ИП и ЮЛ Трудоустроенное население России на 2026 год, по данным Trading Economics составляет 74,6 млн человек По данным «Медиаскоп», за второй квартал 2025 года, 74% россиян (граждане старше 12 лет) пользуется Telegram, т.е. 55,2 млн человек.

Считаем «грязный охват» всех предпринимателей: субъекты МСП / пользователи ТГ x 100%, т.е. 255 220 / 55,2 млн x 100% = 0,4%

Средняя аффинитивность по бизнес каналам ~ 750% (исходя из данных выше). Таким образом, ДЦА % = 0,4% x 765% / 100%, т.е. доля ЦА = 3%

Средняя аффинитивность по тревел-каналам ~ 835%. Так, выходит, что 0,4% х 835% / 100%, т.е. доля ЦА = 3,34%

Примерный расчет

Вывод: с помощью Big Data специалисты MGCom увидели, что покупать внимание предпринимателей в профильных бизнес-каналах в 5 раз дороже, чем в косвенных тематиках. В итоге при той же аудитории экономия составляет порядка 80% бюджета.

Категории для HR

Интересы:

1. Профильное развитие и HR-сообщества

Средняя аффинитивность: 600−1300%

Это отличный показатель соответствия сегменту. А значит, наиболее релевантная категория включает блоги основателей карьерных сервисов, школ для HR-директоров, а также каналы про рекрутмент и управление людьми.

На такие паблики подписываются исключительно из профессионального интереса. Если человек здесь — он работает в HR или управлении.

Портрет аудитории: женщины, от 25 до 45 лет — платежеспособный сегмент. Эти каналы подойдут для прямой рекламы с четкими УТП: как сервис сэкономит время рекрутеру и предоставит аналитику директору.

2. Инструменты для работы

Средняя аффинитивность: 600−680%

Каналы про использование Excel, софты и полезные в работе приложения. Высокая аффинитивность подтверждает, что наша ЦА ищет способы оптимизировать рутину.

3. Саморазвитие, успех, selfmade woman

Средняя аффинитивность: 530−660%

HR-сфера в России преимущественно женская. И здесь нам подойдут категории каналов, направленные на преимущественно женские интересы: мода, светские новости, культура. Это каналы, где директора по персоналу отдыхают после работы. В таких каналах возможно протестировать нативный заход.

4. Бизнес, аналитика и менеджмент

Средняя аффинитивность: 500−600%

Для аудитории, которая интересуется цифрами и управлением процессами. Здесь доля мужской аудитории выше, чем в других категориях. Это выход на тех ЛПР (CEO, собственники), которые утверждают бюджет, но не являются HR. Тут у нас идет пересечение со вторым сегментом «Собственники бизнеса».

5. Маркетинг и PR

Средняя аффинитивность: 450−550%

Смежная сфера: HR часто выполняет функции внутренних коммуникаций и занимается HR-брендом, поэтому тут тоже возможно встретить искомую аудиторию.

По той же формуле БД x Affinity % / 100% посчитали и долю ЦА для сегмента HR-специалистов.

Константу базовой доли выявили, опираясь на полученные ранее данные: 55,2 млн чел (74%) старше 12 лет пользуются Telegram.

Точной статистики по количеству HR специалистов в РФ нет, поэтому брали для анализа долю руководителей, т.к это лица, принимающие решения для оптимизации процессов в компании.

На основании анализа «Инк» за 2024 год (согласно Росстату) число женщин на руководящих должностях занимает 1,6 млн. А так как HR — преимущественно женская сфера, 88% по данным SuperJob 2026, то брали за основу эти данные.

Считали «грязный охват» сотрудников в HR-сфере: руководители / пользователи ТГ x 100%, т.е. 1,6 млн / 55,2 млн x 100% = 2,8%

Средняя аффинитивность по профильным каналам ~ 950% (исходя из данных выше). Таким образом, ДЦА % = 2,8% x 950% / 100%, т.е. доля ЦА = 26,6%

Средняя аффинитивность по категории саморазвитие ~ 595%. Так, выходит, что 2,8% х 595% / 100%, т.е. доля ЦА = 16,6%

Примерный расчет

Вывод: с помощью Big Data в MGCom пришли к выводу, что покупать внимание руководителей в профильных каналах в 3 раза дороже, чем в косвенных тематиках. Но при этом, концентрация (доля ЦА) в профильных каналах все равно на 10% выше.

Кейс показал, что в современном B2B-инфлюенс-маркетинге ключевым становится не вопрос «о чем канал», а вопрос «кто его аудитория и как она живет». Работа с Big Data позволяет брендам находить своих клиентов в неожиданных точках контакта и строить коммуникацию, опираясь не на интуицию, а на реальные данные.

Бато Шойбон, руководитель группы по работе с видеоблогерами «Т-Банк»: В коммуникации с аудиторией важно понимать, что нет различий между B2C и B2B-аудиторией: смотрят одинаковые ресурсы. Каналы про бизнес не будут состоять только из бизнесменов. Они так же смотрят шоу, авто- и техно-обзоры, видео-эссе по кино, сериалам и даже анимэ.