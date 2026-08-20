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20.08.2026 в 11:10

BeFit будет привозить обеды в офисы

Проект находится на стадии тестирования

Производитель и доставщик готовых рационов BeFit запускает направление продаж обедов и ланчей в офисы. Компания планирует развивать проект под своим брендом SimplyMeal и сейчас ищет менеджера по работе с корпоративными клиентами. Об этом пишет Shopper's.

Идея привозить обеды в офисы появилась у одного из сотрудников BeFit. Инициатива показалась руководству компании интересной и было принято решение проверить ее на практике. Проект находится в стадии тестирования и проверки гипотезы. После появления клиентов будет приниматься решение о масштабировании.

Доставка обедов в офисы будет ежедневной. При заказе на большое число сотрудников цена будет ниже и составит 400−500 руб. за дневной набор.

Сервис BeFit был запущен в 2017 году, предлагает готовые рационы для спортсменов, веганов, вегетарианцев и тех, кто следит за своим питанием. Товарный знак BeFit принадлежит АО «Иштар», выручка которого в 2025 году составила 695 млн руб., чистая прибыль — 52 млн руб.

В 2024 году BeFit запустил сервис SimplyMeal, предлагающий рационы без фокуса на калории. В мае этого года стало известно, что BeFit создал новое направление замороженной готовой еды под брендом SoloPasta для ретейлеров, ресторанов и гостиниц.

офисы BeFit
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