BeautyTech 2030: почему цифровой паспорт красоты заменит карту лояльности

Бьюти-бренды и клиники сталкиваются с падением эффективности традиционных программ лояльности: в условиях переизбытка предложений скидки и бонусные карты больше не удерживают клиента. На этом фоне рынок начинает смещаться в сторону моделей, основанных на данных и персонализации, где ключевой актив — история взаимодействия пользователя с продуктом. О том, почему цифровой паспорт заменит привычные механики лояльности к 2030 году, рассказал Sostav технологичный предприниматель, основатель BeautyTech-проекта 6ID, диджитал-агентства Tiqum, PropTech-проекта Йорта Юрий Гизатуллин.

Что такое бьютитех и почему сейчас

Бьютитех — это пересечение индустрии красоты с технологиями: искусственным интеллектом, дополненной реальностью, носимыми устройствами, биотехнологиями и цифровыми платформами. Это технологичные проекты, которые меняют саму модель потребления в индустрии с оборотом в сотни миллиардов долларов.

По данным Grand View Research, в 2024 году мировой рынок бьютитеха составил 66,17 млрд долларов, а к 2030 году он достигнет 172,99 млрд при среднегодовом темпе роста 17,9%. Для понимания, подобный темп роста быстрее, чем у большинства сегментов потребительской электроники.

Этот рост обеспечивают 3 технологии.

Первая — искусственный интеллект (ИИ), который используется практически везде: анализ кожи, персонализированные рекомендации, прогнозирование результатов.

Вторая — дополненная реальность (ДР). Виртуальная примерка макияжа и оттенков, которая уже работает в приложениях крупнейших ритейлеров.

Третья — биотехнологии. Создание средств ухода на основе генетического профиля и микробиома кожи, что возможно с ИИ-технологиями. В США ИИ стал крупнейшим сегментом рынка и занимал 48,81% всей выручки уже в 2024 году.

От одноразовой диагностики к цифровому паспорту

Еще три года назад бьютитех означал приложение, которое анализирует селфи и рекомендует тональный крем. Однако модель не взлетела, потому что разовая рекомендация не создает привычку, не формирует лояльность и воспринималась больше как игрушка.

Сейчас происходит принципиально другое — переход от единоразовой диагностики к постоянному профилю. Мы назвали это цифровым эстетическим паспортом: персональная история состояния, накапливаемая месяц за месяцем.

Такой паспорт хранит историю диагностики кожи по фото в динамике, список косметических средств и процедур с отмеченной реакцией, состояние здоровья, биомаркеры: уровень увлажненности, жирности, рН, и самое интересное — прогноз того, как кожа будет выглядеть через год-два при текущем уходе.

Механика работы такой системы проста: пользователь фотографирует упаковку средства, ИИ распознает его и загружает состав из базы. Затем система проверяет совместимость с уже используемыми продуктами и предупреждает о конфликтах ингредиентов. Например, что ретинол и кислоты не стоит применять одновременно. Диагностика по селфи определяет морщины, пигментацию, воспаления, симметрию лица, биологический возраст кожи. Каждый месяц система сравнивает новое фото с предыдущими и показывает динамику. Финальным шагом становится прогноз: при добавлении конкретного ингредиента визуализация сможет показать разницу результата и предостеречь от использования неподходящего средства.

Среди российских проектов, работающих в этой логике — 6ID. Платформа сочетает сканер состава по фото упаковки, цифровую косметичку и историю всех косметологических процедур и диагностик. Такая механика иллюстрирует переход от одноразовой диагностики к накопленному профилю — модель, при которой ценность для пользователя растет с каждым месяцем использования, благодаря постоянному накоплению данных, на которых обучается ИИ.

Для пользователя это означает три вещи:

Прозрачность. Пользователь сам видит реальный эффект, а не лозунги рекламы.

Экономия. Пользователь не покупает средства, которые не работают для него.

Прогноз и предупреждения. Система замечает изменения, требующие консультации с врачом, раньше, чем их заметит сам человек.

Для брендов и клиник экономика не менее привлекательна, ведь пользователь, привязанный к экосистеме с историей данных о своей коже, уходит к конкуренту с несравнимо большими издержками, чем тот, у кого нет никакой истории. Это принципиально другая модель удержания — накопленная ценность персональных данных вместо скидок и акций. Именно на этом строятся полноценные экосистемные продукты.

ИИ-агенты: следующий уровень

Нынешние ИИ-инструменты в косметологии работают в пассивном режиме: анализируют и рекомендуют. Следующий этап — это ИИ-агенты, которые действуют.

В отличие от простого чат-бота, который отвечает на вопросы, ИИ-агент — это программная система, которая самостоятельно выполняет задачи: отслеживает остатки средств в цифровой косметичке и заказывает нужное, подбирает и бронирует косметолога под конкретную задачу, корректирует уход в реальном времени на основе данных с носимых устройств — уровня стресса, качества сна, гормонального фона и других.

Для потребителя это означает, что уход за кожей перестает требовать постоянных решений. Система сама знает, что нужно, и сама это обеспечивает. Для брендов это означает другую модель продаж: вместо «убеди купить» — «обеспечь бесперебойное пополнение в нужный момент». Аналог подписочной модели, но адаптированный к индивидуальному ритму потребления.

К 2030 году ИИ-агенты в индустрии красоты станут таким же стандартом, каким сегодня являются голосовые ассистенты в смартфонах, потому что они решают реальную проблему: перегруженность выбором на переполненном рынке. А в век дефицита внимания — именно сервисы персонализации выбора будут активно развиваться.

Биотехнологии и персонализация на уровне молекул

В косметологической персонализации можно выделить три больших этапа.

Первый — по типу кожи (жирная, сухая, комбинированная).

Второй — анализ по фото.

Третий, начинающийся сейчас — индивидуальные составы, разработанные под конкретный микробиом, генетический профиль и гормональный фон.

Американский стартап Atolla, основанный выпускниками Массачусетского технологического института, создает персонализированные сыворотки на основе тестирования увлажненности, жирности и рН кожи. Формула обновляется ежемесячно по мере накопления данных — модель, которую сами основатели описывают как «Netflix для ухода за кожей». Аналогов с таким уровнем адаптации формулы пока немного, но направление очевидно — лабораторные ингредиенты, созданные под конкретного человека, будут эффективнее «усредненных под всех».

Многие воспринимают кожу как простой защитный барьер, однако она намного сложнее: это полноценный орган с рецепторами и собственной нейронной активностью. Нейрокосметология, активно развивающаяся сейчас, изучает воздействие на эти рецепторы без агрессивного вмешательства с целью получить эффект, сопоставимый с инъекционными процедурами, но через топические формулы. Это научное направление, результаты которого уже выходят в клинические исследования.

Российский рынок: медленнее, но с преимуществом низкой базы

Российский рынок красоты и средств личной гигиены в 2025 году достиг 7,97 млрд долларов и занимает четвертое место в Европе. Прогноз до 2030 года — рост до 11,05 млрд при среднегодовом темпе 6,76%. Это значительно медленнее глобальных 17,9%, но здесь важен контекст.

Оборот московских салонов красоты в 2025 году вырос на 12,8% до 35,3 млрд руб., петербургских на 24,2%. Оборот парикмахерских и студий в августе 2025 года был на 17% выше, чем годом ранее. Рынок растет быстро, но рост пока идет по традиционной модели через расширение мастеров и точек, а не через технологии.

Доля отечественных брендов на рынке парфюмерии и косметики достигла около 68% в 2025 году. Западные игроки, ушедшие с рынка, освободили место, которое активно занимают российские производители. Это создает необычную ситуацию: рынок растет, локальные бренды укрепляются, а цифровой слой — инструменты персонализации, диагностики, управления уходом только начинает формироваться.

В этом и состоит преимущество низкой базы. Западный рынок накапливал бьютитех поверх уже сложившейся инфраструктуры — унаследованных систем, давних партнерств с дистрибьюторами, привычек потребителей. Российскому рынку нужно строить этот слой с нуля, что означает возможность сразу проектировать под современные стандарты: платформенные решения, ИИ-диагностику, интеграцию с носимыми устройствами, комплексные экосистемы.

Несколько российских проектов уже работают в этом направлении. 6ID строит платформу с цифровым эстетическим паспортом, куда входят сканер состава, история ухода и ИИ-диагностика. Гелтек (Geltek) предлагает ИИ-инструмент, распознающий 12 проблем кожи и проверяющий совместимость средств разных брендов. Стартап SkinAdvisor работает в формате виртуального дерматолога с ИИ-анализом кожи. Эти проекты показывают, что компетенции для создания бьютитех-платформ в России есть, но пока что не хватает масштаба и инвестиций в исследования и разработки.

Что изменится к 2030 году

Цифровой паспорт красоты станет таким же стандартом, как сегодня карта лояльности. Потребитель, у которого нет истории ухода в приложении, будет в менее выгодном положении при выборе средств и процедур, чем тот, у кого такая история накоплена за несколько лет.

Граница между косметологией и медициной будет размываться. ИИ, обученный на больших массивах данных, способен выявлять визуальные маркеры, указывающие на системные состояния — изменения пигментации, текстуры, сосудистого рисунка. Конечно, о замене дерматолога мы не говорим, но однозначно получим инструмент, который кратно расширяет его возможности. Я называю это экзоскелетом — когда ИИ-технологии существенно расширяют возможности специалиста. Косметолог с доступом к накопленной цифровой истории пациента и подсказкам ИИ будет намного эффективнее. И в ближайшем будущем базовые советы по уходу и план привлекательности можно будет составить и без настоящего косметолога с помощью развивающихся сервисов.

Основной рост выручки рынка будет обеспечиваться не разовыми продажами, а подписками на ИИ-ассистентов и монетизацией данных через партнерства с брендами. Средний чек, вероятно, вырастет, но частота случайных покупок снизится: люди будут покупать точно то, что нужно, а не то, что убедительно выглядит на полке.

Выиграют не те, кто предложит лучший крем, и не те, кто создаст самое точное приложение для диагностики. Выиграют те, кто построит экосистему от первого селфи до десятилетия накопленной истории, от сканера состава до бронирования процедуры. Точечные решения останутся на рынке, но маржа и лояльность будут у платформ, как это случилось в сегменте авто и маркетплейсов.

Цифровизация косметологии идет полным ходом, пробуйте приложения, тестируйте — чем больше людей вовлечено в процесс, тем больше данных, тем быстрее мы получим прорывные результаты в российском бьютитехе.