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18+
17.06.2026 в 19:15

BBC сократит около 550 сотрудников

Это позволит корпорации сэкономить ₤160 млн

В рамках первого этапа масштабного плана по сокращению штата британская телерадиокомпания BBC намерена уволить около 550 сотрудников и пересмотреть сетку теле- и радиовещания, а также условия работы ведущих новостных программ. Об этом сообщает Sky News.

Гендиректор BBC Мэтт Бриттин, вступивший в должность в мае, сообщил сотрудникам, что к концу финансового года, который завершается 31 марта 2027 года, расходы на персонал и прочие нужды в подразделениях BBC News, а также в командах, отвечающих за теле- и радиовещание, будут сокращены на ₤160 млн ($215 млн).

В ближайшие месяцы будет представлен план дальнейшего сокращения расходов по всем направлениям. Также ожидается ликвидация 700 административных должностей и уменьшение числа руководящих постов высшего звена как минимум на 10%.

Эти сокращения — первые в рамках масштабного плана экономии, представленного руководством BBC в апреле этого года. Всего будет уволено до 2 тыс. рабочих мест.

BBC Сокращения
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