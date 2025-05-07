Барберы стали лидерами бьюти-индустрии по росту зарплат

В марте средний размер зарплаты барберов увеличился на 17,4% в годовом выражении, до 85,5 тыс. руб. в месяц. Это самый заметный рост доходов в бьюти-индустрии. Так, зарплата мастеров по маникюру выросла на 11,5%, до 58,7 тыс. руб., косметологов — на 6,2%, до 55,3 тыс. руб., бровистов — на 3,3%, до 45,5 тыс. руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса автоматизации Yclients.

Согласно информации, предоставленной сервисом «Авито Работа», средний размер зарплат в бьюти-сфере за год увеличился на 9% и по итогам марта составил 65,5 тыс. руб. в месяц. Зарплатные предложения для барберов выросли на 17%, до 112,7 тыс. руб., для мастеров эпиляции — на 13%, до 49,2 тыс. руб., для мастеров ногтевого сервиса и наращивания ресниц — на 7%, до 81,3 и 70,3 тыс. руб. соответственно.

Причина роста зарплат барберов — высокий спрос на их услуги. Мужчины стригутся чаще, чем женщины, активно инвестируют в свой внешний вид и поход к барберу.

В первом квартале число вакансий в индустрии красоты в целом выросло на 79% в годовом выражении, количество предложений о работе для барберов увеличилось в 2,1 раза. Объем парикмахерских и косметологических услуг, предоставленных россиянам, возрос за отчетный период на 22%, до 75,1 млрд руб. Количество чеков в салонах красоты показало рост на 4%.

Ранее сообщалось, что реальный доход салонов красоты в России вырос на 6%. По числу заведений лидером стала Москва.