Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency
Fest Keys
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.05.2025 в 18:00

Барберы стали лидерами бьюти-индустрии по росту зарплат

В среднем специалисты получают 85,5 тысяч рублей в месяц

1

В марте средний размер зарплаты барберов увеличился на 17,4% в годовом выражении, до 85,5 тыс. руб. в месяц. Это самый заметный рост доходов в бьюти-индустрии. Так, зарплата мастеров по маникюру выросла на 11,5%, до 58,7 тыс. руб., косметологов — на 6,2%, до 55,3 тыс. руб., бровистов — на 3,3%, до 45,5 тыс. руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса автоматизации Yclients.

Согласно информации, предоставленной сервисом «Авито Работа», средний размер зарплат в бьюти-сфере за год увеличился на 9% и по итогам марта составил 65,5 тыс. руб. в месяц. Зарплатные предложения для барберов выросли на 17%, до 112,7 тыс. руб., для мастеров эпиляции — на 13%, до 49,2 тыс. руб., для мастеров ногтевого сервиса и наращивания ресниц — на 7%, до 81,3 и 70,3 тыс. руб. соответственно.

Причина роста зарплат барберов — высокий спрос на их услуги. Мужчины стригутся чаще, чем женщины, активно инвестируют в свой внешний вид и поход к барберу.

В первом квартале число вакансий в индустрии красоты в целом выросло на 79% в годовом выражении, количество предложений о работе для барберов увеличилось в 2,1 раза. Объем парикмахерских и косметологических услуг, предоставленных россиянам, возрос за отчетный период на 22%, до 75,1 млрд руб. Количество чеков в салонах красоты показало рост на 4%.

Ранее сообщалось, что реальный доход салонов красоты в России вырос на 6%. По числу заведений лидером стала Москва.

Зарплаты Салоны красоты барберы
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.