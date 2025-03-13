Реальный доход салонов красоты в России вырос на 6%

В 2024 году сфера салонов красоты в России восстанавливалась после пандемии и нескольких лет экономической нестабильности. В одних регионах число салонов активно растет, в других — снижается. Медианный оборот заведений в январе вырос на 16% в годовом выражении, до 214,2 тыс. руб. С учетом инфляции реальный рост доходов салонов красоты составляет 5,93%. Об этом говорится в исследовании банка «Точка» и «Яндекс Карт». Отчет есть в распоряжении Sostav.

По данным на конец января, в «Яндекс Картах» было зарегистрировано 79 тыс. салонов красоты (плюс 15,4% год к году). Количество зарегистрированных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП заведений составило 100,5 тыс. (плюс 8,3%).

В 2024 году число новых регистраций в ОКВЭД 96.02 выросло на 6,66% в годовом выражении, до 21,4 тыс. При этом было ликвидировано 15,3 тыс. салонов, что на 2,36% больше, чем в 2023 году.

Распределение салонов красоты по России неравномерно: почти половина всех заведений приходится на 10 регионов (Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская, Самарская и Новосибирская области, Татарстан, Башкортостан).

Москва стала лидером по количеству салонов, отмеченных на «Яндекс Картах» (9,5 тыс.), а также по числу заведений, зарегистрированных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (11,4 тыс.). На второй строчке Московская область (8,2 и 8,1 тыс. салонов соответственно).

В большинстве регионов количество реально работающих салонов, которые можно найти на «Яндекс Картах», и данные официальных реестров отличаются. Аналитики связывают это с тем, что процесс ликвидации бизнеса в ЕГРЮЛ и ЕГРИП занимает время, не все предприятия официально прекращают деятельность, часть бизнеса уходит в тень. Кроме того, салоны могут иметь юридический адрес, который не соответствует их реальному месту работы.

Москва остается крупнейшим бьюти-рынком страны. В столице растет спрос в премиальном и среднем сегментах и наблюдается высокая конкуренция, которая вынуждает игроков предлагать новые форматы услуг.

Краснодарский край стал одним из самых быстрорастущих регионов по числу работающих салонов красоты. Согласно данным «Яндекс Карт» на январь, здесь насчитывалось почти 5 тыс. заведений (на 25% больше, чем в 2024 году). Рост числа салонов связан с активным туристическим сезоном, переездом людей из других регионов, развитием спа-курортов и оздоровительных центров.

Бьюти-индустрия Татарстана тоже стабильно растет. По данным «Яндекс Карт» на январь, в республике работало 1,7 тыс. салонов красоты, а в официальных реестрах зарегистрированы 2,3 тыс. таких бизнесов. Казань развивается как центр бьюти-индустрии Поволжья, увеличивается интерес к локальным брендам и салонам, наблюдается высокий спрос на премиальные услуги, в том числе на аппаратную косметологию.

Ранее сообщалось, что оборот салонов красоты в 2024 году вырос в два раза, как и число оплаченных услуг. При этом средний чек увеличился только на 6% и составил 3 тыс. руб.