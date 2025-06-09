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09.06.2025 в 09:30

Банки предупредили о росте цен на услуги из-за маркировки звонков

НСФР опасается, что новые правила увеличат расходы финансовых компаний и приведут к удорожанию сервисов для клиентов

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Обязательная маркировка звонков, которую компании должны будут внедрить с 1 сентября, может привести к росту стоимости финансовых услуг. Как сообщили «Известиям» в Национальном совете финансового рынка (НСФР), предусмотренный механизм передачи информации от компаний к операторам связи на платной договорной основе вызвал обеспокоенность у участников рынка. Глава совета Андрей Емелин подчеркнул, что в текущей редакции нормы инициатор звонка — как правило, бизнес — должен будет оплачивать маркировку.

По словам Емелина, нагрузка на бизнес вырастет особенно заметно в финансовом секторе, где законодательство обязывает компании регулярно связываться с клиентами. Это касается банков, брокеров, страховых и микрофинансовых организаций. Таким образом, дополнительные расходы на маркировку звонков в итоге могут быть включены в стоимость услуг, оказываемых гражданам.

«В целом это фактор дальнейшего разгона цен на финансовые услуги», — заявил глава НСФР.

В Минцифры подчеркнули, что маркировка не скажется на стоимости связи для абонентов-физлиц. Ведомство пообещало продолжить обсуждение деталей с представителями бизнеса и операторами связи. Закон о маркировке уже принят, но документы, определяющие порядок его реализации, пока дорабатываются.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества, в апреле.

Банки НСФР Маркировка звонков
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