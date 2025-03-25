Госдума приняла закон о защите от кибермошенничества

UPD. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании одобрил законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, и рекомендовал его к принятию. Рассмотрение документа запланировано на пленарное заседание 27 марта. Вопрос включен в предварительную повестку, опубликованную на сайте верхней палаты парламента.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, следует из записи в карточке документа в думской электронной базе.

Среди ключевых нововведений — создание базы голосов мошенников на основе государственной информационной системы «Антифрод», обязательная маркировка звонков, возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет для госорганов и банков связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Дополнительно закон вводит новые правила в сфере мобильной связи. Пользователи получат возможность запретить оформление сим-карты без личного присутствия, а передача их третьим лицам будет ограничена — исключение сделано лишь для близких родственников.

В ходе работы над законопроектом профильный комитет Госдумы по информационной политике одобрил 21 поправку, уточняющую и расширяющую его положения. В частности, банки будут обязаны применять антифрод-мероприятия не только к онлайн-платежам, но и к операциям через банкоматы.

Кроме того, граждане смогут назначать доверенных лиц для подтверждения банковских операций, а банки будут обязаны запрашивать и хранить копии доверенностей на финансовые действия в течение пяти лет. Еще документом вводится ограничение на снятие наличных: не более 100 тыс. руб. в месяц для счетов, которые ранее были скомпрометированы мошенническими схемами и включены в черные списки Центробанка. Принятые изменения направлены на усиление защиты граждан от преступников, использующих цифровые технологии для обмана и хищения средств.

Напомним, правительство 15 февраля внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. 18 марта депутаты одобрили документ в первом чтении.