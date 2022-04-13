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13.04.2022 в 06:10

Попавшие под санкции банки призывают переходить на мобильные версии своих сайтов

По-другому обойти санкционные блокировки затруднительно

Из-за введенных санкций некоторые банки готовятся к тому, что их финансовые приложения пропадут из магазинов на iOS. В связи с этим они нацелены активно разрабатывать мобильные версии своих сайтов, сообщают «Ведомости».

Ранее о невозможности скачать или обновить свое приложение в iOS сообщил «Сбер». Пропали из популярных магазинов приложений и приложения других банков, попавших под наиболее жесткие санкции США. В частности, ограничения коснулись ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), «Открытия» и других.

Некоторые представители кредитных организаций заявляли, что уже установленные приложения продолжают работать, а приложения для Android можно скачать на сайтах самих банков. Кроме того, для проведения необходимых операций представители банков советовали использовать web-версии сайтов.

Сбербанк для продолжения использования сервисов предложил «использовать веб-версию «Сбербанк онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств. В ВТБ отметили, что в данный момент также максимально адаптируют веб-версию сайта для работы со смартфонов. В ПСБ сообщили, что для Android-смартфонов приложение банка работает без изменений, его актуальную версию можно скачать на сайте банка, а для пользователей с iOS-смартфонами работает адаптивная версия интернет-банка.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян полагает, что в сложившихся реалиях банки начнут активно развивать мобильные версии своих сайтов, так как вряд пойдут на пользовательский взлом системы исходя из рисков информационной безопасности. Рисков в прекращении работы банковских приложений на iOS эксперт не видит.

Санкции Банки
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