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12.04.2022 в 14:55

Huawei удалила из AppGallery приложения попавших под санкции российских банков

Приложения ВТБ, «ФК Открытие» и «Промсвязьбанка» теперь нельзя скачать в маркетплейсе

Китайская телекоммуникационная компания Huawei удалила из своего маркетплейса AppGallery приложения трёх российских банков, попавших под блокирующие санкции, — ВТБ, «ФК Открытие» и «Промсвязьбанка». Их больше нельзя скачать с платформы.

«К сожалению, приложение недоступно в Google Play и AppGallery. Если приложение установлено, не удаляйте его. Если приложения на телефоне ещё нет, установите его с сайта банка», — говорится в сообщении на сайте банка «Открытие».

Ранее ВТБ, «Открытие» и «Промсвязьбанк» попали под санкции США и Евросоюза из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Так, активы банков заблокированы, операции с ними запрещены.

В марте Apple и Google удалили из своих магазинов App Store и Play Market приложения этих трёх банков, а также «Совкомбанка» и «Новикомбанка». При этом ранее установленные приложения остались доступны пользователям.

С 12 апреля из-за санкций приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store, предупредил клиентов в своём Telegram-канале «Сбер».

В банке отметили, что уже установленные приложения продолжают работать без ограничений, их не нужно удалять. В кредитной организации напомнили, что ещё можно воспользоваться веб-версией «Сбербанка Онлайн», адаптированной для мобильных устройств.

Huawei AppGallery
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