Банк «Точка» сменил позиционирование и запустил новую кампанию. В её основе — бунт и пикеты

Банк «Точка» объявил о смене позиционирования. Границы расширяются, и теперь это банк для предпринимателей и предприятий. В рамках промо была запущена новая рекламная кампания, разработанная вместе с креаторами из агентства «Восход».

Слоган кампании — «Скажи это делом!». В её основе — рекламный ролик про людей, которые любят свою страну и готовы всё больше в нее инвестировать своими поступками и самосознанием, менять свою жизнь, жизнь своей семьи, своего двора, города и страны — сами.

Они готовы поднять «созидательный бунт», и это уже происходит. Эти люди — малые предприниматели и предприятия. Абсолютно неважно, о ком речь — об ИП или большой компании, их объединяет пассионарность, гражданская позиция и бесконечное стремление менять мир вокруг себя к лучшему.

Александр Хант, режиссер: Хоть это и был мой первый подобный опыт, честно говоря, я не почувствовал большой разницы между рекламной съемкой и работой над полнометражным фильмом. Мне повезло оказаться в одной команде с рекламным агентством «Восход» и продакшеном Daddy’s Film — мы совпали в понимании творчества. Команда клиента «Точка Банк» поразила своей креативностью и смелостью. Мне кажется, мы лихо справились со съемкой множества форматов — некоторые из них были совершенно новые и необычные. Отдельный кайф доставила самая идея ролика — созидательный бунт; обыгрывать протест в рекламе — это смело и рисково.

Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»: При разработке кампании мы отталкивались от брифа, общественных настроений и тренда на протестную графику. Нам приятно озвучивать призыв к созиданию. И как всегда, поддерживать предпринимателей, таких же, как мы сами.

Антон Рожин, креативный директор РА «Восход»: Каждый проект, который мы делаем вместе с банком «Точка» и Daddy’s Film Production — наш общий вызов и общая позиция. Мы хотим жить в мире, в котором жить не стыдно. Например, за рекламу.

Также банк запускает конкурс социально значимых проектов. Точка профинансирует лучшие бизнес-идеи на сумму до 10 000 000 рублей.