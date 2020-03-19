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19.03.2020 в 09:35

Банк «Точка» сменил позиционирование и запустил новую кампанию. В её основе — бунт и пикеты

В рамках кампании проходит конкурс социально значимых проектов

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Банк «Точка» объявил о смене позиционирования. Границы расширяются, и теперь это банк для предпринимателей и предприятий. В рамках промо была запущена новая рекламная кампания, разработанная вместе с креаторами из агентства «Восход».

Слоган кампании — «Скажи это делом!». В её основе — рекламный ролик про людей, которые любят свою страну и готовы всё больше в нее инвестировать своими поступками и самосознанием, менять свою жизнь, жизнь своей семьи, своего двора, города и страны — сами.

Они готовы поднять «созидательный бунт», и это уже происходит. Эти люди — малые предприниматели и предприятия. Абсолютно неважно, о ком речь — об ИП или большой компании, их объединяет пассионарность, гражданская позиция и бесконечное стремление менять мир вокруг себя к лучшему.

Александр Хант, режиссер:

Хоть это и был мой первый подобный опыт, честно говоря, я не почувствовал большой разницы между рекламной съемкой и работой над полнометражным фильмом. Мне повезло оказаться в одной команде с рекламным агентством «Восход» и продакшеном Daddy’s Film — мы совпали в понимании творчества.

Команда клиента «Точка Банк» поразила своей креативностью и смелостью. Мне кажется, мы лихо справились со съемкой множества форматов — некоторые из них были совершенно новые и необычные. Отдельный кайф доставила самая идея ролика — созидательный бунт; обыгрывать протест в рекламе — это смело и рисково.

Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»:

При разработке кампании мы отталкивались от брифа, общественных настроений и тренда на протестную графику. Нам приятно озвучивать призыв к созиданию. И как всегда, поддерживать предпринимателей, таких же, как мы сами.

Антон Рожин, креативный директор РА «Восход»:

Каждый проект, который мы делаем вместе с банком «Точка» и Daddy’s Film Production — наш общий вызов и общая позиция. Мы хотим жить в мире, в котором жить не стыдно. Например, за рекламу.

Также банк запускает конкурс социально значимых проектов. Точка профинансирует лучшие бизнес-идеи на сумму до 10 000 000 рублей.

Яна Ганник, сооснователь банка для предпринимателей и предприятий «Точка»:

Сейчас такое время, когда не только в нашей стране, но и в мире все ждут и хотят каких-то перемен. Это ощущается в воздухе. На наш взгляд, очень важно начинать с себя. Не жаловаться по углам, а говорить делом, потихоньку менять мир вокруг, брать на себя ответственность.

Предприниматели — это люди, которые всегда брали на себя роль созидателей. Пока другие много говорят, они создают новые возможности и рабочие места, делают классные проекты и удобные сервисы — вещи, которыми можно гордиться. За ними стоят их сотрудники, семьи, районы, целые города, они двигают нашу экономику и страну вперед.

Наша кампания о них и о том, что можно сколько угодно ждать перемен, быть недовольными и даже возмущенными происходящим. Но пока мы не начнём с себя и не сделаем что-то для этих перемен, пока не поддержим малый и средний бизнес, ничего меняться не будет. Давайте говорить делом, а не искать виноватых и ждать, пока кто-то другой сделает за вас".

Восход РА Восход Банк Точка
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