Банк России снизил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Банка России второй раз подряд с начала 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. Регулятор отмечает, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста.

В феврале рост цен замедлился после временного ускорения в январе. По оценке Центробанка, устойчивые показатели текущего роста цен остаются в диапазоне 4−5% в пересчете на год.

Регулятор подчеркнул, что неопределенность со стороны внешних условий значительно выросла, что также будет учитываться при принятии решений о дальнейшей денежно-кредитной политике.

Банк России будет оценивать возможность нового снижения ключевой ставки на следующих заседаниях в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и внешних и внутренних рисков. Прогноз регулятора предполагает снижение годовой инфляции до 4,5−5,5% в 2026 году.

В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 10,2% в пересчете на год, базовая инфляция — 7%. При исключении разовых факторов оценка устойчивой инфляции сохраняется в пределах 4−5%, а инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.

В феврале Банк России также снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16% до 15,5% годовых.