Будущее за гибридным форматом: Светлана Баланова о противостоянии ТВ и цифровой среды

Dentsu Russia запустил первую на рынке конференцию с экспертами в формате бизнес-сериала, и одним из спикеров стала Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ). Она рассказала о том, какой контент сейчас популярен у разных групп аудитории по всему миру и почему противопоставление диджитал-среды и телевидения уже неактуально.

По словам главы НМГ, наиболее востребован у аудитории социально значимый контент, поднимающий темы экологии, общества, здорового образа жизни и другие. Баланова позитивно оценила появление этой повестки на российском медиарынке.

Эксперт также подчеркнула, что говорить об уходе зрителя с телевидения еще рано: время смотрения остается на уровне почти четырех часов — эта цифра незначительно меняется на протяжении последнего времени. Кроме того, актуальным сейчас является гибридный формат, при котором зрители смотрят телепередачи в онлайн-сервисах, либо наоборот, проекты, изначально запустившиеся в диджитал, имеют успех на ТВ, заявила Баланова.

Она также указала на то, что многие инфлюенсеры обретают популярность в диджитал, а затем уходят на телепроекты, так что оппозиция интернета и ТВ уходит в прошлое. «Мы говорим о контенте, о звездах, об инфлюенсерах, и становится важно, в какой среде ты на них смотришь», — заключила Баланова.

Кроме того, почти все телекомпании активно развивают свое присутствие в цифре, и основная стратегия сводится к тому, чтобы предлагать зрителю желаемый контент в удобное для него время, пояснила глава НМГ. Неудобная ТВ-сетка заменяется онлайн-сервисами, которые дают потребителю иллюзию выбора, когда смотреть тот или иной контент, а телеканалы будут заимствовать различные практики из цифровой среды, включая отложенные просмотры, возможность приостановить просмотр и продолжить его позже, полагает эксперт.

Тем рекламодателям, которые хотят продвигаться на ОТТ-платформах, но которым не хватает инвентаря селлеров, Баланова предлагает интегрироваться в медиапродукты — талантливо вписанная в сценарий реклама не раздражает зрителя, но привлекает его внимание. «Слова «гибрид» и «интеграция» — это лозунги 2022 года», — подвела итог беседы гендиректор НМГ.

Первая серия бизнес-сериала также вышла сегодня. В ней принял участие Алексей Толстоган, генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) — он рассказал о том, какой рост рынка ТВ-рекламы прогнозирует селлер, зачем нужна инфляция и что делать бизнесам, которые не могут себе позволить покупать рекламный инвентарь по новым ценам.