Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+27
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.09.2021 в 13:10

Будущее за гибридным форматом: Светлана Баланова о противостоянии ТВ и цифровой среды

Эксперт рассказала о смешении форматов контента и какое будущее ждет телевидение

Dentsu Russia запустил первую на рынке конференцию с экспертами в формате бизнес-сериала, и одним из спикеров стала Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ). Она рассказала о том, какой контент сейчас популярен у разных групп аудитории по всему миру и почему противопоставление диджитал-среды и телевидения уже неактуально.

По словам главы НМГ, наиболее востребован у аудитории социально значимый контент, поднимающий темы экологии, общества, здорового образа жизни и другие. Баланова позитивно оценила появление этой повестки на российском медиарынке.

Эксперт также подчеркнула, что говорить об уходе зрителя с телевидения еще рано: время смотрения остается на уровне почти четырех часов — эта цифра незначительно меняется на протяжении последнего времени. Кроме того, актуальным сейчас является гибридный формат, при котором зрители смотрят телепередачи в онлайн-сервисах, либо наоборот, проекты, изначально запустившиеся в диджитал, имеют успех на ТВ, заявила Баланова.

Она также указала на то, что многие инфлюенсеры обретают популярность в диджитал, а затем уходят на телепроекты, так что оппозиция интернета и ТВ уходит в прошлое. «Мы говорим о контенте, о звездах, об инфлюенсерах, и становится важно, в какой среде ты на них смотришь», — заключила Баланова.

Кроме того, почти все телекомпании активно развивают свое присутствие в цифре, и основная стратегия сводится к тому, чтобы предлагать зрителю желаемый контент в удобное для него время, пояснила глава НМГ. Неудобная ТВ-сетка заменяется онлайн-сервисами, которые дают потребителю иллюзию выбора, когда смотреть тот или иной контент, а телеканалы будут заимствовать различные практики из цифровой среды, включая отложенные просмотры, возможность приостановить просмотр и продолжить его позже, полагает эксперт.

Тем рекламодателям, которые хотят продвигаться на ОТТ-платформах, но которым не хватает инвентаря селлеров, Баланова предлагает интегрироваться в медиапродукты — талантливо вписанная в сценарий реклама не раздражает зрителя, но привлекает его внимание. «Слова «гибрид» и «интеграция» — это лозунги 2022 года», — подвела итог беседы гендиректор НМГ.

Первая серия бизнес-сериала также вышла сегодня. В ней принял участие Алексей Толстоган, генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) — он рассказал о том, какой рост рынка ТВ-рекламы прогнозирует селлер, зачем нужна инфляция и что делать бизнесам, которые не могут себе позволить покупать рекламный инвентарь по новым ценам.

НМГ Национальная медиа группа Светлана Баланова
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.