Алексей Толстоган: рынок ТВ-рекламы покажет рост до 13% по итогам 2021 года

Dentsu Russia запустил первую на рынке конференцию с экспертами в формате бизнес-сериала, и первым с СЕО группы Марией Донских побеседовал генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Алексей Толстоган. В интервью он рассказал о росте спроса на ТВ-рекламу и восстановлении после коронакризиса, а также о том, зачем селлеру инфляция и какие тренды уже сейчас определяют рынок.

По словам главы НРА, 2021 год оказался «хорошим для рекламного рынка». Спрос на ТВ-рекламу высокий, так что в альянсе прогнозируют рост рынка на 12−13% по итогам этого года — эти цифры превышают ранние ожидания экспертов.

Помимо активного восстановления после пандемийного 2020 года, Толстоган объясняет спрос тем, что на 2021 год пришлись два крупных спортивных события, которые транслировались по ТВ. Также в НРА наблюдают возвращение рекламодателей на телевидение после полного ухода в другие медиа и учитывают позитивные прогнозы Минэкономразвития.

Толстоган также заявил, что заявленная на следующий год инфляция на 15−20% необходима, чтобы удовлетворить всех участников рынка и их выросший спрос. По словам спикера, так НРА стремится избежать ситуации 2021 года, когда селлеру пришлось повышать цены в течение года, и все рекламодатели смогут попасть в эфир. Толстоган также ссылается на факт инфляции на других медиарынках на 15−20%, что, однако, не вызывает того же резонанса среди рекламодателей.

При этом бизнесам, которые не растут в том же объеме и не могут позволить себе рекламу по новым ценам, глава НРА предложил перераспределять бюджет на продвижение в пользу телевидения. Брендам из сферы товаров повседневного спроса Толстоган порекомендовал решать проблему в индивидуальном порядке и учитывать все факторы, определяющие бюджет на рекламу.

Кроме того, эксперт отметил тренд на снижение телесмотрения в мире, но подчеркнул, что в России эта динамика медленнее, чем в других странах. Среди других трендов на рынке — запрос рекламодателей на длительное сотрудничество. По словам эксперта, так компании пытаются защититься от значительного повышения цен.