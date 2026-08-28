BALAGAN и Bauns превратили сайт агентства в цифровой бутик

Креативное агентство BALAGAN вместе с дизайн-студией Bauns запустило новый сайт в формате цифрового бутика. Вместо привычной витрины с кейсами команда превратила портфолио в многоэтажный шоурум: проекты здесь представлены как отдельные айтемы, а пользователь может перемещаться между этажами, рассматривать их и взаимодействовать с пространством. Концепция продолжает позиционирование BALAGAN как бутикового агентства и одновременно отсылает к идее собственного физического пространства. Команда рассказала Sostav о том, как появился BALAGAN BOUTIQUE и почему сайт решили превратить в полноценную цифровую среду.

Цель

Эксклюзивные коллекции обычно ассоциируются с небольшими бутиками, где каждый предмет занимает свое место. BALAGAN решил перенести эту логику в цифровое пространство и показать проекты агентства не только в социальных сетях, но и на собственном сайте.

Весной 2026 года агентство вместе с дизайн-студией Bauns начало работу над новой версией сайта.

Решение

В совместном брейншторме команд появилась концепция BALAGAN BOUTIQUE, которая продолжает визуальное направление агентства, основанное на сочетании бунтарской эстетики и элементов люкса.

Константин Абрамов, дилер и сооснователь BALAGAN: Для нас сайт — не столько источник заявок, сколько часть образа и ДНК агентства: он должен быть удобным и технологичным, но прежде всего — запоминаться. Мы работаем в формате бутикового агентства и создаем выпуклые проекты, поэтому эту особенность превратили в прямую метафору — создали собственный цифровой бутик, где каждый кейс занимает особое место. Заодно сайт стал первым небольшим воплощением нашей давней идеи о собственном пространстве BALAGAN.

Реализация

Новый сайт, созданный дизайн-студией Bauns, представляет собой многоэтажное пространство, внутри которого пользователь знакомится с агентством. С главной страницы посетитель попадает в виртуальный бутик.

С помощью лифта можно перемещаться между этажами. На каждом из них размещены отдельные проекты агентства, представленные как объекты выставочной экспозиции: их можно рассмотреть в виртуальной примерочной.

На стенах размещены большие 4K-экраны с видео с мероприятий и проектов. Отдельные элементы пространства связаны между собой. Например, на одном из этажей на пьедестале расположена BALAGAN-таблетка, которая становится частью шоурила на экране этажом выше.

Алиса Грант, арт-директор и сооснователь дизайн-студии Bauns: Для погружения в реальные этажи мы привязали движение комнаты к курсору, чтобы можно было смотреть по сторонам. Все проекты представлены в двух видах: они либо подвешены как картины, либо стоят на подиумах. Так мы показали интересные пасхалки из самых крупных проектов. А на картинах настроен отклик, чтобы можно было «толкнуть» ее курсором.

Сами кейсы собраны по простой сетке, чтобы не усложнять знакомство с проектами. Описание не перекрывает визуальную часть и открывается по кнопке «Подробнее» внизу экрана в формате титров. Пользователь может остановиться, изучить описание, а затем продолжить просмотр.

Фильтр в шоуруме также построен вокруг концепции сайта: посетитель может выбрать коллекцию и сезон и посмотреть соответствующие проекты.

О процессе работы и результате

Создание необычного сайта для креативного агентства стало отдельной задачей для обеих команд. BALAGAN хотел сохранить собственный характер и при этом сделать сайт понятным инструментом для знакомства с проектами.

Антон Третьяков, руководитель отдела маркетинга BALAGAN: Невозможно создать необычный сайт для креативного агентства и не сойти с ума. Невозможно удивить видавших все креаторов. Невозможно агентству открыть свой бутик. А мы захотели реализовать все из перечисленного выше. Поэтому выбирали тех, кто сможет подойти к задаче с холодной головой и структурным подходом. Коллеги из Bauns переварили несколько креативных заходов от нашей балагурской команды и выдали очевидно фестивальный результат.

По словам команды BALAGAN, новый сайт должен стать не только портфолио агентства, но и самостоятельной частью его коммуникации, которую можно использовать в дальнейших инфоповодах.