Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории жанра

Фильм «Майкл», посвященный жизни американского певца Майкла Джексона, известного как «король поп-музыки», стал самым кассовым биографическим фильмом в истории мирового кинематографа. По данным Variety, мировой бокс-офис картины превысил $977 млн, что позволило ей обойти прежнего рекордсмена — фильм «Оппенгеймер», собравший $975 млн.

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа. С момента выхода в мировой прокат в апреле фильм заработал $370,2 млн в США и еще $607,2 млн на международных рынках.

Кроме того, «Майкл» стал самым успешным релизом в истории студии Lionsgate. По кассовым сборам лента более чем на $100 млн превзошла прежнего рекордсмена студии — фильм «Голодные игры: И вспыхнет пламя» (2013).

Байопик рассказывает о творческом пути Майкла Джексона — от выступлений в составе семейной группы The Jackson 5 до превращения в одного из самых успешных артистов мировой поп-музыки. Главную роль исполнил племянник музыканта Джаафар Джексон, для которого фильм стал актерским дебютом. Роли родителей певца, Джо и Кэтрин Джексон, сыграли Колман Доминго и Ниа Лонг.