Байопик и тюремный ситком: Телеканал ТНТ презентовал новый сезон 2020 года

О самых ожидаемых премьерах года, о силе и значении телевидения в построении бренда и о том, что готовит ТНТ в 2020 году, на презентации нового телесезона рассказали Роман Петренко и Александр Дулерайн.

Несмотря на то, что диджитал во всем мире растет опережающими темпами, носителем видеорекламы № 1 в мире по-прежнему является телевидение. Лидеры канала отметили, телевидение буквально создано для рекламы.

Бизнес-показатели

Видео — один из важнейших элементов, помогающих выстраивать бренд и влиять на его восприятие аудиторией. Ни на каком другом экране, как на ТВ, невозможно добиться такой лояльности к видеорекламе, большого моментального охвата, а, следовательно, и возможности максимально эффективно транслировать свой бренд аудитории.

ТНТ, по данным Mediascope, стал ТВ-лидером в аудитории 14−44.

9 из 10 самых популярных развлекательных шоу России и 7 из 10 комедийных сериалов — это проекты ТНТ.

Комедийные сериалы канала — безоговорочные лидеры в вечернем слоте.

Также в лидерах вечернего слота развлекательные шоу из линейки 21:00.

По-прежнему первые места у пятничного блока юмористических проектов телеканала. Также популярностью у аудитории в воскресном вечернем эфире пользуется шоу Stand Up — 12,4%.

Источник данных: Mediascope, TV Index, Россия (города 100 тыс.+), 01.01.19−18.10.19, «Все 14−44»

Новый телесезон

Национальные хиты ТНТ

Зрителей ждут новые сезоны самых популярных сериалов и шоу телеканала ТНТ.

Вернется мать года, женщина года и, по словам телеканала, самый народный сериал «Ольга»;

пятый сезон «Физрука» с Дмитрием Нагиевым;

второй сезон «Года Культуры» с Федором Бондарчуком;

семейная комедийная сага «САШАТАНЯ»;

второй сезон сериала «Жуки»;

новый сезон «Реальных пацанов»;

второй сезон комедийного сериала «ТРИАДА»;

новый сезон реалити-шоу «Холостяк»;

продолжение истории «Полицейского с Рублевки», где главным действующим лицом будет Володя Яковлев в исполнении Сергея Бурунова.

Главные премьеры года

В новом сезоне зрителей канала ждут 2 абсолютно новых комедийных шоу, 8 комедийных сериалов и 2 полнометражных фильма.

Среди них — проект Юлии Ахмедовой «Нам надо поговорить», «Женский стендап», новый комедийный сериал о лихом полицейском с Павлом Майковым, семейное реалити с Павлом Деревянко, новая роль Демиса Карибидиса, фантастическая комедия о путешествиях во времени с Гариком Харламовым, первый российский тюремный ситком, а также уникальный байопик об Эдуарде Суровом и фильм о противостоянии зомби и пермских пацанов.

«Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Большое расследование ТНТ, в котором проливается свет над таинственной личностью Эдуарда Сурового.

Эдуард Суровый — это не вымышленный персонаж, а реально существовавший исполнитель. Его слава пришлась на 70-е годы прошлого века, когда резидента Comedy Club Гарика Харламова не было еще и в проекте. С личного одобрения Леонида Брежнева Эдуарду даже позволили представлять СССР на знаменитом европейском музыкальном конкурсе. В расследовании ТНТ приняли участие Иван Ургант, Дима Билан, Михаил Боярский, Максим Галкин, Лев Лещенко, Лариса Рубальская, Максим Фадеев и Гарик Харламов.

«Девушки с Макаровым». Новый комедийный сериал о лучшем полицейском одного из районов Москвы.

Начальнику уголовного розыска выделили подкрепление. Теперь вместе с ним службу будут нести четыре юные и неопытные девушки. Получится ли у них помочь матерому профессионалу повысить показатели раскрываемости?

«Патриот». Комедийный сериал про спецназовца, который возвращается после службы в родной город и планирует навести там порядок.

Наконец-то Саня Кучин дома и после службы он временно устраивается работать охранником в круглосуточный магазинчик «Мечта». Саня, честный, патриотичный, деятельный, верящий в великую Россию, пытается встроиться в мирную гражданскую жизнь. Ему категорически не нравится мещанство, разгильдяйство, пьянство, коррупция и безразличие местных обитателей. Что произойдет с идеальным героем в совсем неидеальном мире?

«Идеальная семья». Что может быть лучше отдыха в Сочи? Только отдых в огромном подмосковном особняке. Но почему он весь напичкан камерами?

Просто потому, что это никакой не отдых, а съемки семейного реалити-шоу на выбывание. Отец, сын и дочь решили сделать сюрприз для мамы и в тайне от нее успешно прошли кастинг на реалити-шоу «Идеальная семья». Интересно, а как она отреагирует, когда узнает, что вместо отдыха ей подсунули участие в реалити, которое в прямом эфире смотрят миллионы любопытных пользователей сети?

«Нам надо серьезно поговорить». Стендап-шоу с терапевтическим эффектом от Юлии Ахмедовой.

Даже если в отношениях существуют проблемы, мужчины, как правило, ничего не хотят об этом слышать. Но теперь все будет иначе: на прием к Юлии Ахмедовой будут приходить девушки и рассказывать о своих проблемах с парнями. По итогам встречи Юлия Ахмедова напишет стендап и выступит с ним перед большим залом.

Одним из гостей стендапа и его главным героем станет ничего не подозревающий молодой человек. Теперь о проблеме, которую он решил игнорировать, узнают миллионы зрителей ТНТ. Именно здесь со сцены он впервые услышит фразу: «Нам надо серьезно поговорить».

«Отпуск». Комедийный сериал о семье, которая одиннадцатый год подряд проводит свой отпуск в Геленджике.

Зачем лететь в Турцию, когда можно приехать в тропический Геленджик, где все и всегда включено. Правда за отдельную плату. Да и звезд здесь не пять, а максимум одна — владелец дома, роль которого играет Демис Карибидис.

«Исправление и наказание». Первый тюремный ситком с Анной Михалковой в главной роли.

Во время открытия храма на голову местному чиновнику упал самый здоровый колокол, на отлив которого он и пожаловал огромную сумму. Сразу после похорон его семейка принялась делить деньги, но увы, все счета за границей под надежным паролем, а имущество он завещал своей внебрачной дочери, которая работает заместителем начальника колонии поселения. Чтобы заставить поделиться деньгами мажоры спалили ее дом, но вместо денег получили срок, который им предстоит отбывать в той самой колонии, руководит которой дочь чиновника.

«Гусар». Фантастический комедийный сериал с Гариком Харламовым в главной роли.

Начало 19 века, в результате научного эксперимента ученого энтузиаста в наши дни из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Рыльский. Поручик попадает в молодую семью ученого, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое, машина времени ломается, и тут начинаются самые настоящие приключения Григория в 21 веке.

«Реальные пацаны против Зомби». Полнометражный фильм про зомбиапокалипсис в отдельно взятом городе.

Пермь отрезана от мира, связи нет, город оцеплен бойцами Росгвардии и местные жители вынуждены бороться с нашествием зомби кто как может. И когда все вокруг потеряли человеческое лицо, вся надежна остается на Коляна и компанию.

«Домой». Комедийный сериал про главу семейства, который слишком много времени отдавал работе, и однажды вернувшись домой, застал жену с другим.

Классическая история — он в командировке в Москве, зарабатывает деньги, а вернувшись в родную периферию узнает, что жена уже давно крутит роман с его лучшим другом. Главный герой знает, как должна выглядеть настоящая счастливая семья, ведь он придумывает рекламные ролики майонеза. Только в свою реальную жизнь экранную утопию перенести никак не получается.

«Женский стендап». Новое острое, актуальное, честное и смешное шоу

Очень редко женщины могли так откровенно говорить о том, что их волнует, а чтобы еще и шутить! Несмотря на то, что стендап женский, материал получается невероятно откровенный и очень правдивый.

«Иванько». История о двух женщинах — абсолютных противоположностях и по характеру, и по отношению к жизни.

Однажды случайно оказавшихся в одном «обезьяннике» в полиции. После знакомства каждая решает, что ей непременно нужно спасти подругу, ведь у той огромные проблемы.