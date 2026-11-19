Согласно исследованию edna, 73% россиян считают, что за последний год взаимодействовать с компаниями стало сложнее. Еще 70% испытывают затруднения из-за большого количества каналов связи и не понимают, куда обращаться с конкретным вопросом. Для 55% главным критерием при выборе канала остается скорость ответа. Отчет есть в распоряжении Sostav.

При этом email и SMS сохраняют значение для бизнес-коммуникаций. По данным Unisender, за три года объем отправленных электронных писем в России вырос с 9,3 млрд в 2023 году до 13 млрд в 2026-м. За январь-сентябрь 2026 года количество исходящих SMS в сети «МегаФона» увеличилось на 84% год к году. Объем таргетированных SMS-рассылок для бизнеса вырос на 72,5%, а инвестиции рекламодателей в этот канал у МТС AdTech — на 29%.

Компании используют эти каналы не только для рекламных рассылок, но и для сервисных уведомлений: кодов подтверждения, статусов заказов, информации об оплате и других сообщений, связанных с действиями клиентов. При этом пользователи ожидают, что такие сообщения будут короткими, понятными и своевременными.

Сервисные сообщения отличаются от рекламных тем, что связаны с конкретным действием клиента: оплатой, оформлением заказа, доставкой, входом в аккаунт или восстановлением доступа. По словам бизнес-партнера edna Александра Дубровина, пользователи открывают сервисные письма примерно в три раза чаще рекламных: 70−85% против 20%.

Эксперт рекомендует выбирать канал в зависимости от задачи: email подходит для объемной информации и вложений, SMS — для коротких срочных уведомлений, не требующих ответа. Например, по SMS можно отправлять коды подтверждения, информацию об изменении времени доставки и предупреждения о входе в аккаунт.

Граница между сервисной коммуникацией и рекламой определяется содержанием сообщения. Например, уведомление об окончании подписки с указанием даты прекращения доступа и способа продления относится к сервисным. Если же основной акцент сделан на скидке за продление, такое сообщение становится рекламным.

Скорость доставки уведомлений также влияет на качество обслуживания. Задержавшийся код подтверждения может помешать входу в аккаунт, а запоздалое сообщение об оплате — привести к повторному оформлению покупки. Среди других ошибок в коммуникации специалисты edna выделяют неинформативные темы писем, отсутствие главной информации в начале сообщения, перегруженное оформление и отсутствие понятного следующего шага. Например, уведомление о неудачном платеже должно объяснять, как проверить статус операции, повторить оплату или обратиться в поддержку.