Лишь 21% опрошенных россиян готовы жить в одном доме с руководителем, а 32% допускают соседство с коллегами. Такие данные представила компания Foresight Development (отчет есть в распоряжении Sostav). Преимуществом проживание рядом с начальником считают только 6% респондентов, еще 15% согласны на такой вариант при условии хороших личных отношений.

Среди тех, кто не против жить с коллегами, безусловно комфортным такой вариант считают 10% опрошенных, тогда как еще 22% согласны на него только в случае, если с сослуживцами сложились хорошие отношения.

При этом 47% респондентов не хотели бы соседствовать с руководителем: 28% категорически исключают такую возможность, а 19% считают ее некомфортной. Жить рядом с коллегами не готовы 45% участников исследования. Из них 10% не допускают такого соседства ни при каких обстоятельствах, а 35% предпочитают отдыхать дома от рабочих контактов.

В то же время идея разместить жилье и работу в одном комплексе вызывает больший интерес. Рассматривать такой формат готовы 52% россиян. Для 22% опрошенных это идеальный сценарий, который позволит отказаться от ежедневных поездок, еще 30% поддерживают его при условии разделения жилой и офисной инфраструктуры — с отдельными входами, лифтами и общественными пространствами.

Главным преимуществом такого решения респонденты считают экономию времени на дорогу. Среди наиболее раздражающих факторов ежедневных поездок на работу участники исследования назвали пробки (55%), переполненный общественный транспорт в часы пик (51%) и необходимость рано вставать (34%).

Освободившееся время россияне предпочли бы тратить на отдых и личную жизнь. Так, 58% направили бы его на сон, 45% — на общение с семьей и детьми. Еще по 34% выбрали занятия спортом и спокойные завтраки дома.