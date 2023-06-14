«АвтоВАЗ» рассмотрит переход бренда на кириллицу

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» рассмотрит возможность перехода бренда на кириллицу, сообщил «РИА Новости» её президент Максим Соколов. По его словам, компания изучит целесообразность ребрендинга с учётом того, что Lada (основной бренд «АвтоВАЗа» — прим. Sostav) — экспортный продукт, и трансформация обойдётся «в большие суммы».

«Надо серьёзно поработать маркетологам, чтобы понять, нужно ли делить бренд на латиницу и кириллицу, и другой вопрос — просчитать экономическую целесообразность», — отметил Соколов, отвечая на вопрос агентства о возможном переходе бренда на латиницу.

Глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что «даже просто перебрендировать дилерские центры», которых, по его словам, у компании 308 штук, «будет стоить миллиарды рублей».

«Уже одно это заставляет задуматься о целесообразности, экономической эффективности перехода», — подытожил Соколов.

Накануне вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» заявил, что «АвтоВАЗу» нужно рассмотреть переход бренда на кириллицу, как минимум — заменить иностранные слова в названиях моделей.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

В мае 2022 года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырёх семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тыс. автомобилей — снижение на 46% к 2021 году.