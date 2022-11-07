Авторский подход к образованию: как сделать из блогера профессионала

Образование всегда было основой для роста и движения вперед. Сегодня классических знаний из вузов уже не хватает — главную ценность приобретают креативные навыки и умение продвигать собственное дело. Продюсерский центр Insight People поймал этот тренд и создал образовательную экосистему, востребованную не только среди блогеров, но и в сообществе предпринимателей. В чём заключается уникальный подход к онлайн-образованию, Sostav рассказала руководитель департамента развивающих программ Анастасия Емельянович.

От актёров и танцоров до футболистов и бойцов

Если раньше образование было необходимым условием для построения успешной карьеры, то сегодня это — самая надёжная инвестиция в будущее. Накопленные знания, конкретные навыки, опыт решения непростых задач и способность выходить за рамки стандартного мышления стали главным капиталом. Учиться нужно непрерывно, так как знания быстро устаревают, требования работодателей меняются вместе с трансформацией отраслей и бизнесов. Соответственно, обучение должно быть максимально удобно интегрировано в повседневную жизнь. Наиболее популярными форматами является онлайн и смешанное обучение (blended learning).

Образовательные программы в Insight People доступны всем резидентам проекта, независимо от их места жительства. Сегодня продюсерский центр является самым крупным в России комьюнити блогеров, которое объединяет талантливых и амбициозных людей из 62 регионов страны, чтобы помочь им создавать по-настоящему качественный контент, раскрыть творческий потенциал, развивать свои личностные качества. В число резидентов Insight People уже входят более 1300 блогеров от актёров и танцоров до футболистов и бойцов.

Экосистема Insight Education

Чтобы сделать из блогера профессионала, научить его отвечать запросам брендов, показать, как можно монетизировать своё творчество, в Insight People создана образовательная экосистема Insight Education. Система обучения состоит из онлайн и офлайн курсов, марафонов, лекций, вебинаров по более чем 20-ти направлениям. Среди них — актёрское мастерство и техника речи, вокал, мобильная фото и видеосъемка, монтаж, личный бренд, сторителлинг. Самое главное, что обучение Insight Education — это не занудная череда теоретических лекций и семинаров, а интерактивный, вовлекающий процесс с акцентом на практическое применение знаний и навыков. Все курсы преподают только топовые эксперты и профессионалы креативной индустрии. Это полностью уникальный продукт, который разрабатывается и реализуется только в рамках продюсерского центра — обучающие программы Insight Education нельзя найти ни на одной другой внешней платформе, и они доступны только резидентам проекта.

Ярослав Уемлянин, видеоблогер, резидент региональной студии продюсерского центра Insight People в Белгороде

Insight People предоставляет очень большие возможности для обучения и роста. Это большая семья, которая заинтересована в продвижении и популярности своих студентов. Главное — самому быть в этом заинтересованным.

Онлайн обучение уже стало «новой нормой», а спрос на качественное обучение растет с каждым годом. Ещё пару лет назад онлайн обучение представляло собой односторонний формат передачи информации — люди просто смотрели обучающие видео. Ситуация кардинально поменялась. Сегодня для эффективного обучения необходимо создать такую среду, в которой люди смогут обсуждать изучаемый материал, обращаться за помощью, создавать сообщества. Всё это повышает вовлеченность в процесс обучения и его эффективность.

Микрообучение и бизнес-программы

На первый план выходит микрообучение. Такой формат позволяет комфортно вписать любое обучение в свой повседневный график, что особенно актуально для предпринимателей и владельцев бизнеса. Стоит отметить, что владельцы бизнеса большое внимание уделяют не только собственному обучению, но и обучению своих команд. Последнее время специалисты Insight People наблюдают спрос на создание обучающих программ под ключ. Образовательные экосистемы и принципы их создания для бизнеса такие же, как и для блогеров — формируются условия для социального обучения, делается акцент на практику, адаптируется весь процесс с учетом рабочего графика команды. Все образовательные продукты дополняют друг друга и при этом абсолютно самодостаточны, что позволяет составлять индивидуальный план обучения для каждого отдельного сотрудника.

Сегодня бизнес стремится персонифицировать образовательные программы. Гораздо эффективнее создать продукты под конкретные боли компании, чем отправлять сотрудников на обучение, рассчитанное на широкий круг слушателей. Кроме того, собственные образовательные программы повышают капитализацию компании, так как становятся её интеллектуальным капиталом. Поэтому сегодня инвестировать в обучение выгодно не только каждому отдельному человеку, но и бизнесу.