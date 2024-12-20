Автодилеры стали отказываться от китайских марок

По итогам третьего квартала 2024 года в России сократилось число дилеров китайских марок Skywell, Livan и Kaiyi. После индексации утилизационного сбора с 1 января 2025 года некоторые марки автомобилей могут уйти с российского рынка, в том числе Haima, SWM, Oting, Forthing, Venucia и Foton. Об этом пишут «Известия».

Ограничить импорт машин помимо утильсбора могут высокая кредитная ставка, пересмотр определения, что такое транспортное средство, и введение системы идентификации автомобилей.

Сдерживает развитие китайских марок с минимальной клиентской базой в России переизбыток на рынке однотипных моделей. Главной причиной ухода с отечественного рынка эксперты называют низкую доходность дилеров.

Аналитики предупреждают, что владельцы машин при уходе с рынка производителей могут остаться без поддержки.

Ранее сообщалось, что доля китайских автомобильных брендов в массовом сегменте в России составляет около 60%, в премиальном — 80%. В 2021 году «китайцы» были представлены в стране только бюджетными моделями.