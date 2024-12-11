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18+
11.12.2024 в 15:00

Доля китайских автобрендов в российском премиум-сегменте выросла до 80%

В топ-5 самых популярных брендов премиальных машин вошли Exeed, Tank, Li Auto, BMW и Нongqi

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Доля китайских автомобильных брендов в массовом сегменте в России составляет около 60%, в премиальном — 80%. В 2021 году «китайцы» были представлены в стране только бюджетными моделями. Об этом пишет Autonews со ссылкой на исследование ГК «Автодом».

Сейчас на отечественном рынке представлен единственный премиальный бренд из КНР — Exeed. В 2021 году компания реализовала 3,7 тыс. автомобилей. Сейчас столько же машин бренда продаётся за месяц.

Продажи премиальных машин в России вернулись к 10% доле на рынке, которую занимали до 2022 года. В топ-5 наиболее популярных брендов в этом году попали Exeed, Tank, Li Auto, BMW и Нongqi.

Среди покупателей китайских премиальных авто с помощью программы Trade-in 44% ранее владели немецкими машинами, 32% — японскими, 12% — корейскими, 6% — американскими, 4% — французскими и 2% — шведскими.

Из тех, у кого уже была машина премиум-сегмента, с помощью Trade-in китайские люксовые авто чаще покупали владельцы Mercedes-Benz (14%), BMW (12%), Lexus (11%). Из массового сегмента в премиальный активнее всего переходили те, кому принадлежали машины Volkswagen (17%), Toyota (15%) и Nissan (11%).

Тем не менее российские автовладельцы не спешат пересаживаться на китайские автомобили: общая доля «китайцев» в автопарке РФ составляет чуть больше 4%.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года цены на автомобили в стране увеличатся в среднем на 1−5%. Причина — падение курса рубля. Резкого подорожания машин не будет за счёт достаточного стока автомобилей у дилеров и импортёров, конкуренции и желания автоконцернов выполнить годовые планы продаж.

автомобили исследование китайские автобренды
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