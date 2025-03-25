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25.03.2025 в 11:35

Минфин предложил разрешить расчеты наличными при покупке автомобилей у иностранцев

Мера нужна в условиях ограничений на трансграничные платежи

Минфин России допустил возможность расчетов наличными деньгами с нерезидентами, если изменения в валютном законодательстве будут реализованы. В письме, подписанном заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым, на имя президента Национального автомобильного союза говорится, что решение необходимо в условиях ограничений на трансграничные платежи. Об этом сообщают «Известия».

«Снятие правовой неопределенности при совершении резидентами сделок купли-продажи автомобилей с нерезидентами — гражданами стран ЕАЭС — с использованием иностранной валюты возможно лишь путем изменения валютного законодательства РФ», — сказано в письме.

В документе также уточняется, что уже начался процесс проработки изменений совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и Банком России. В частности, речь идет о разрешении валютных операций между резидентами стран ЕАЭС в наличной форме, что затронет в том числе сделки с иностранными гражданами по купле-продаже автомобилей.

Сейчас, согласно российскому законодательству, расчеты с нерезидентами должны осуществляться через банковские переводы, а использование наличных средств в таких сделках считается незаконной валютной операцией, что может привести к штрафам.

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить оплачивать наличными сделки по покупке жилья на вторичном рынке. По мнению авторов инициативы, мера позволит избежать мошеннических схем, из-за которых покупатели и продавцы зачастую теряют и сами объекты, и денежные средства.

Минфин автомобили
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