Минфин предложил разрешить расчеты наличными при покупке автомобилей у иностранцев

Минфин России допустил возможность расчетов наличными деньгами с нерезидентами, если изменения в валютном законодательстве будут реализованы. В письме, подписанном заместителем министра финансов Алексеем Моисеевым, на имя президента Национального автомобильного союза говорится, что решение необходимо в условиях ограничений на трансграничные платежи. Об этом сообщают «Известия».

«Снятие правовой неопределенности при совершении резидентами сделок купли-продажи автомобилей с нерезидентами — гражданами стран ЕАЭС — с использованием иностранной валюты возможно лишь путем изменения валютного законодательства РФ», — сказано в письме.

В документе также уточняется, что уже начался процесс проработки изменений совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и Банком России. В частности, речь идет о разрешении валютных операций между резидентами стран ЕАЭС в наличной форме, что затронет в том числе сделки с иностранными гражданами по купле-продаже автомобилей.

Сейчас, согласно российскому законодательству, расчеты с нерезидентами должны осуществляться через банковские переводы, а использование наличных средств в таких сделках считается незаконной валютной операцией, что может привести к штрафам.

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить оплачивать наличными сделки по покупке жилья на вторичном рынке. По мнению авторов инициативы, мера позволит избежать мошеннических схем, из-за которых покупатели и продавцы зачастую теряют и сами объекты, и денежные средства.