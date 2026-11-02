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02.11.2026 в 05:30

«Авито» запустило рекламную сеть

Рекламодатели площадки смогут продвигать товары и услуги на новостных сайтах, в приложениях и играх

«Авито Реклама» запустила бета-версию собственной внешней рекламной сети. Теперь компании смогут размещать объявления не только на классифайде, но и на сторонних площадках — в новостных ресурсах, приложениях, играх и других медиа. Рекламные кампании можно направлять на сайты, мобильные приложения и мессенджеры. Об этом Sostav рассказали в Авито.

Рекламная сеть работает на собственной технологической инфраструктуре «Авито». Ее ключевая особенность — возможность обращаться к аудитории классифайда за пределами самой платформы. Средняя стоимость клика начинается от 1 руб. Для таргетинга платформа использует более 7 тыс. настроек и ML-модели, которые обрабатывают свыше 55 млрд пользовательских событий — от поисковых запросов до просмотров карточек.

В компании рассчитывают, что сеть поможет бизнесу расширить охват, а владельцам сайтов и приложений — монетизировать свои площадки. На сегодняшний день к рекламной сети подключены десятки тысяч сайтов и мобильных приложений. Среди партнеров — «Альфа-Банк». Подключение к сети позволит владельцам площадок получать дополнительную возможность монетизации своего рекламного инвентаря.

На рынке уже работают внешние рекламные сети «Яндекса», RWB и VK . В «Авито» отмечают, что рассматривают конкуренцию как фактор развития рынка: появление новых игроков и решений способствует развитию рекламных технологий и расширению возможностей для бизнеса.

«Авито» не создавало инфраструктуру с нуля: в декабре 2024 года компания приобрела группу Internest, в которую входят AdRiver и Soloway. Это позволило получить готовые технологии рекламного сервера, аукциона и подключения площадок.

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